HumidiFi (WET) ניתוח טכני היום דף HumidiFi הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HumidiFi למטה. הירשם

HumidiFi (WET) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.07611 -- +10.41% +11.15% -1.82%

HumidiFi אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של HumidiFi במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 7 נייטרלי 9 קנה 10 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 7 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07641 0.0764 R2 0.0764 0.07639 R1 0.07639 0.07639 PP 0.07638 0.07638 S1 0.07637 0.07637 S2 0.07636 0.07637 S3 0.07635 0.07636

HumidiFi אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $1.27 M $1.43 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. HumidiFi זרימת הון זרימת נטו פנימה WETUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.08 2026-08-20 $0.08 M 0.08 2026-08-19 $0.02 M 0.07 2026-08-18 $0.01 M 0.07 2026-08-17 $0.00 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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