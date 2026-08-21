קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HumidiFi, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על HumidiFi, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על WET

WET מידע על מחיר

מה זה WET

WET אתר רשמי

WET טוקניומיקה

WET תחזית מחיר

WET היסטוריה

WET מדריך קנייה

WETממיר מטבעות לפיאט

WET ספוט

WET חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

HumidiFi (WET) ניתוח טכני היום

HumidiFi (WET) ניתוח טכני היום

דף HumidiFi הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HumidiFi למטה.

HumidiFi (WET) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07611--+10.41%+11.15%-1.82%
למידע נוסף על HumidiFi מחיר

HumidiFi אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של HumidiFi במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 7
נייטרלי 9
קנה 10
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 6
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 7קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07641
0.0764
R2
0.0764
0.07639
R1
0.07639
0.07639
PP
0.07638
0.07638
S1
0.07637
0.07637
S2
0.07636
0.07637
S3
0.07635
0.07636

HumidiFi אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.16M
$1.27 M
$1.43 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

HumidiFi זרימת הון

זרימת נטו פנימהWETUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.08
2026-08-20$0.08 M0.08
2026-08-19$0.02 M0.07
2026-08-18$0.01 M0.07
2026-08-17$0.00 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על HumidiFi

סחור ב HumidiFi (WET) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב HumidiFi מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWET
$0.07611
$0.07611$0.07611
+1.46%
1.43M (USDT)
/USDCWET
$0.07615
$0.07615$0.07615
+1.45%
752.89K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WET-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WET
WET
USD
USD

1 WET = 0.07611 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.