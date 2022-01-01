WELL3 (WELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WELL3 (WELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WELL3 (WELL) מידע Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. אתר רשמי: http://www.wellaios.ai/ מסמך לבן: https://docs.well3.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a קנה WELLעכשיו!

WELL3 (WELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WELL3 (WELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M ההיצע הכולל: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B אספקה במחזור: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M שיא כל הזמנים: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 שפל כל הזמנים: $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 מחיר נוכחי: $ 0.0002999 $ 0.0002999 $ 0.0002999 למידע נוסף על WELL3 (WELL) מחיר

WELL3 (WELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WELL3 (WELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WELLטוקניומיקה, חקרו אתWELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WELL מעוניין להוסיף את WELL3 (WELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WELL ב-MEXC עכשיו!

WELL3 (WELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

WELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

