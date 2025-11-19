Weasy AI (WEASY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Weasy AI (WEASY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:09:15 (UTC+8)
Weasy AI (WEASY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Weasy AI (WEASY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.23K
$ 3.23K$ 3.23K
שיא כל הזמנים:
$ 65.94
$ 65.94$ 65.94
שפל כל הזמנים:
מחיר נוכחי:
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323

Weasy AI (WEASY) מידע

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

אתר רשמי:
https://weasyai.pro
מסמך לבן:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Weasy AI (WEASY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Weasy AI (WEASY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WEASY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WEASYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WEASYטוקניומיקה, חקרו אתWEASYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

