Weasy AI מחיר היום

מחיר Weasy AI (WEASY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000035, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEASY ל USD הוא $ 0.0000035 לכל WEASY.

Weasy AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WEASY. ב‑24 השעות האחרונות, WEASY סחר בין $ 0.00000305 (נמוך) ל $ 0.00000398 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WEASY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -7.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 817.25.

Weasy AI (WEASY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 817.25$ 817.25 $ 817.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

