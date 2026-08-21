WalletConnect (WCT) ניתוח טכני היום דף WalletConnect הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WCT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WalletConnect למטה. הירשם

WalletConnect (WCT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0382 -- +12.08% -10.00% -39.99%

WalletConnect אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של WalletConnect במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 13 נייטרלי 5 קנה 8 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.03825 0.03823 R2 0.03823 0.03822 R1 0.03822 0.03821 PP 0.0382 0.0382 S1 0.03818 0.03818 S2 0.03816 0.03817 S3 0.03814 0.03816

WalletConnect אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.25M $8.83 M $8.59 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.15 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. WalletConnect זרימת הון זרימת נטו פנימה WCTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.04 2026-08-20 -$0.05 M 0.04 2026-08-19 $0.00 M 0.03 2026-08-18 $0.03 M 0.03 2026-08-17 -$0.09 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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