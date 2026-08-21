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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WalletConnect, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על WalletConnect, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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WalletConnect (WCT) ניתוח טכני היום

WalletConnect (WCT) ניתוח טכני היום

דף WalletConnect הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WCT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WalletConnect למטה.

WalletConnect (WCT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0382--+12.08%-10.00%-39.99%
למידע נוסף על WalletConnect מחיר

WalletConnect אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של WalletConnect במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 5
קנה 8
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.03825
0.03823
R2
0.03823
0.03822
R1
0.03822
0.03821
PP
0.0382
0.0382
S1
0.03818
0.03818
S2
0.03816
0.03817
S3
0.03814
0.03816

WalletConnect אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.25M
$8.83 M
$8.59 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

WalletConnect זרימת הון

זרימת נטו פנימהWCTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.04
2026-08-20-$0.05 M0.04
2026-08-19$0.00 M0.03
2026-08-18$0.03 M0.03
2026-08-17-$0.09 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על WalletConnect

סחור ב WalletConnect (WCT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב WalletConnect מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWCT
$0.03823
$0.03823$0.03823
+2.74%
1.65M (USDT)
/USDCWCT
$0.03823
$0.03823$0.03823
+2.85%
1.52M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WCT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.0382 USD

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