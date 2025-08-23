עוד על WALK

WALK מידע על מחיר

WALK מסמך לבן

WALK אתר רשמי

WALK טוקניומיקה

WALK תחזית מחיר

WALK היסטוריה

WALK מדריך קנייה

WALKממיר מטבעות לפיאט

WALK ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Walk Token סֵמֶל

Walk Token מְחִיר(WALK)

1 WALK ל USDמחיר חי:

$0.02749
$0.02749$0.02749
+8.35%1D
USD
Walk Token (WALK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:03:20 (UTC+8)

Walk Token (WALK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02537
$ 0.02537$ 0.02537
24 שעות נמוך
$ 0.02749
$ 0.02749$ 0.02749
גבוה 24 שעות

$ 0.02537
$ 0.02537$ 0.02537

$ 0.02749
$ 0.02749$ 0.02749

$ 0.24990752886335088
$ 0.24990752886335088$ 0.24990752886335088

$ 0.018814416514642204
$ 0.018814416514642204$ 0.018814416514642204

0.00%

+8.35%

+3.34%

+3.34%

Walk Token (WALK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02749. במהלך 24 השעות האחרונות, WALK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02537 לבין שיא של $ 0.02749, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24990752886335088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018814416514642204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WALK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +8.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Walk Token (WALK) מידע שוק

No.7579

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.97
$ 47.97$ 47.97

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

0
0 0

KLAY

שווי השוק הנוכחי של Walk Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.97. ההיצע במחזור של WALK הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Walk Token (WALK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Walk Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0021185+8.35%
30 ימים$ +0.00081+3.03%
60 ימים$ +0.0016+6.17%
90 ימים$ -0.00521-15.94%
Walk Token שינוי מחיר היום

היום,WALK רשם שינוי של $ +0.0021185 (+8.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Walk Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00081 (+3.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Walk Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WALK ראה שינוי של $ +0.0016 (+6.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Walk Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00521 (-15.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Walk Token (WALK)?

בדוק את Walk Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWalk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Walk Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWALK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Walk Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWalk Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Walk Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Walk Token (WALK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Walk Token (WALK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Walk Token.

בדוק את Walk Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Walk Token (WALK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Walk Token (WALK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WALK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Walk Token (WALK)

מחפש איך לקנותWalk Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Walk Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WALK למטבעות מקומיים

1 Walk Token(WALK) ל VND
723.39935
1 Walk Token(WALK) ל AUD
A$0.0420597
1 Walk Token(WALK) ל GBP
0.0203426
1 Walk Token(WALK) ל EUR
0.0233665
1 Walk Token(WALK) ל USD
$0.02749
1 Walk Token(WALK) ל MYR
RM0.115458
1 Walk Token(WALK) ל TRY
1.12709
1 Walk Token(WALK) ל JPY
¥4.04103
1 Walk Token(WALK) ל ARS
ARS$36.31429
1 Walk Token(WALK) ל RUB
2.2222916
1 Walk Token(WALK) ל INR
2.4067495
1 Walk Token(WALK) ל IDR
Rp443.3870347
1 Walk Token(WALK) ל KRW
38.1275304
1 Walk Token(WALK) ל PHP
1.5575834
1 Walk Token(WALK) ל EGP
￡E.1.333265
1 Walk Token(WALK) ל BRL
R$0.1489958
1 Walk Token(WALK) ל CAD
C$0.0379362
1 Walk Token(WALK) ל BDT
3.3444334
1 Walk Token(WALK) ל NGN
42.0335845
1 Walk Token(WALK) ל COP
$110.4014894
1 Walk Token(WALK) ל ZAR
R.0.4829993
1 Walk Token(WALK) ל UAH
1.1394605
1 Walk Token(WALK) ל VES
Bs3.8486
1 Walk Token(WALK) ל CLP
$26.3904
1 Walk Token(WALK) ל PKR
Rs7.7939648
1 Walk Token(WALK) ל KZT
14.7082496
1 Walk Token(WALK) ל THB
฿0.8917756
1 Walk Token(WALK) ל TWD
NT$0.8378952
1 Walk Token(WALK) ל AED
د.إ0.1008883
1 Walk Token(WALK) ל CHF
Fr0.021992
1 Walk Token(WALK) ל HKD
HK$0.2146969
1 Walk Token(WALK) ל AMD
֏10.5242716
1 Walk Token(WALK) ל MAD
.د.م0.24741
1 Walk Token(WALK) ל MXN
$0.5118638
1 Walk Token(WALK) ל SAR
ريال0.1030875
1 Walk Token(WALK) ל PLN
0.1000636
1 Walk Token(WALK) ל RON
лв0.1187568
1 Walk Token(WALK) ל SEK
kr0.2614299
1 Walk Token(WALK) ל BGN
лв0.0459083
1 Walk Token(WALK) ל HUF
Ft9.343851
1 Walk Token(WALK) ל CZK
0.5767402
1 Walk Token(WALK) ל KWD
د.ك0.00838445
1 Walk Token(WALK) ל ILS
0.0926413
1 Walk Token(WALK) ל AOA
Kz25.0590593
1 Walk Token(WALK) ל BHD
.د.ب0.01036373
1 Walk Token(WALK) ל BMD
$0.02749
1 Walk Token(WALK) ל DKK
kr0.1753862
1 Walk Token(WALK) ל HNL
L0.7196882
1 Walk Token(WALK) ל MUR
1.2546436
1 Walk Token(WALK) ל NAD
$0.4818997
1 Walk Token(WALK) ל NOK
kr0.2773741
1 Walk Token(WALK) ל NZD
$0.046733
1 Walk Token(WALK) ל PAB
B/.0.02749
1 Walk Token(WALK) ל PGK
K0.1160078
1 Walk Token(WALK) ל QAR
ر.ق0.0997887
1 Walk Token(WALK) ל RSD
дин.2.7536733

Walk Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Walk Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWalk Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Walk Token

כמה שווה Walk Token (WALK) היום?
החי WALKהמחיר ב USD הוא 0.02749 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WALK ל USD?
המחיר הנוכחי של WALK ל USD הוא $ 0.02749. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Walk Token?
שווי השוק של WALK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WALK?
ההיצע במחזור של WALK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WALK?
‏‏WALK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24990752886335088 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WALK?
WALK ‏‏רשם מחירATL של 0.018814416514642204 USD.
מהו נפח המסחר של WALK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WALK הוא $ 47.97 USD.
האם WALK יעלה השנה?
WALK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WALK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:03:20 (UTC+8)

Walk Token (WALK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WALK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WALK
WALK
USD
USD

1 WALK = 0.02749 USD

מסחרWALK

USDTWALK
$0.02749
$0.02749$0.02749
+8.35%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד