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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Walrus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Walrus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Walrus (WAL) ניתוח טכני היום

Walrus (WAL) ניתוח טכני היום

דף Walrus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Walrus למטה.

Walrus (WAL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02334--+11.72%-23.68%-62.04%
למידע נוסף על Walrus מחיר

Walrus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Walrus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 4
נייטרלי 16
קנה 6
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 0נייטרלי 9קנה 5
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 7קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02337
0.02336
R2
0.02336
0.02335
R1
0.02335
0.02335
PP
0.02334
0.02334
S1
0.02333
0.02333
S2
0.02332
0.02333
S3
0.02331
0.02332

Walrus אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.28M
$1.34 M
$1.62 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.84 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.81 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Walrus זרימת הון

זרימת נטו פנימהWALUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.02
2026-08-20-$0.07 M0.02
2026-08-19$0.10 M0.02
2026-08-18$0.02 M0.02
2026-08-17-$0.02 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Walrus (WAL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Walrus מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWAL
$0.02334
$0.02334$0.02334
+2.41%
3.69M (USDT)
/USDCWAL
$0.02332
$0.02332$0.02332
+2.32%
2.45M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.02334 USD

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