Walrus (WAL) ניתוח טכני היום דף Walrus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Walrus למטה. הירשם

Walrus (WAL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02334 -- +11.72% -23.68% -62.04%

Walrus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Walrus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 4 נייטרלי 16 קנה 6 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 9 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 7 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02337 0.02336 R2 0.02336 0.02335 R1 0.02335 0.02335 PP 0.02334 0.02334 S1 0.02333 0.02333 S2 0.02332 0.02333 S3 0.02331 0.02332

Walrus אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $1.34 M $1.62 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.12 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $2.84 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Walrus זרימת הון זרימת נטו פנימה WALUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.02 2026-08-20 -$0.07 M 0.02 2026-08-19 $0.10 M 0.02 2026-08-18 $0.02 M 0.02 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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