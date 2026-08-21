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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VVV, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VVV, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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VVV (VVV) ניתוח טכני היום

VVV (VVV) ניתוח טכני היום

דף VVV הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VVV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של VVV למטה.

VVV (VVV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$14.6502--+20.95%+16.97%-14.98%
למידע נוסף על VVV מחיר

VVV אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של VVV במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 2
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
14.7809
14.7389
R2
14.7389
14.7149
R1
14.718
14.7
PP
14.676
14.676
S1
14.655
14.6519
S2
14.613
14.637
S3
14.592
14.613

VVV אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.18M
$1.76 M
$1.58 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.32M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.74 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$11.02 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$11.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

VVV זרימת הון

זרימת נטו פנימהVVVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.11 M14.70
2026-08-20-$0.22 M14.90
2026-08-19-$0.51 M14.39
2026-08-18$0.56 M14.24
2026-08-17$0.32 M12.55

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על VVV

סחור ב VVV (VVV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב VVV מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVVV
$14.6502
$14.6502$14.6502
-1.60%
11.80K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VVV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 14.6502 USD

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