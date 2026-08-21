VVV (VVV) ניתוח טכני היום דף VVV הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VVV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של VVV למטה. הירשם

VVV (VVV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $14.6502 -- +20.95% +16.97% -14.98%

VVV אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של VVV במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 2 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 14.7809 14.7389 R2 14.7389 14.7149 R1 14.718 14.7 PP 14.676 14.676 S1 14.655 14.6519 S2 14.613 14.637 S3 14.592 14.613

VVV אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.18M $1.76 M $1.58 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.32M קניות פעילות ל-3 ימים $5.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.74 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $11.02 M מכירות פעילות ל-7 ימים $11.05 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. VVV זרימת הון זרימת נטו פנימה VVVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.11 M 14.70 2026-08-20 -$0.22 M 14.90 2026-08-19 -$0.51 M 14.39 2026-08-18 $0.56 M 14.24 2026-08-17 $0.32 M 12.55 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב VVV (VVV) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב VVV מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT VVV $14.6502 $14.6502 $14.6502 -1.60% 11.80K (USDT) סַחַר