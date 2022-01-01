Dasha (VVAIFU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dasha (VVAIFU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dasha (VVAIFU) מידע vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. אתר רשמי: https://vvaifu.fun/ מסמך לבן: https://docs.vvaifu.fun/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 קנה VVAIFUעכשיו!

Dasha (VVAIFU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dasha (VVAIFU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M ההיצע הכולל: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M אספקה במחזור: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M שיא כל הזמנים: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 שפל כל הזמנים: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 מחיר נוכחי: $ 0.002601 $ 0.002601 $ 0.002601 למידע נוסף על Dasha (VVAIFU) מחיר

Dasha (VVAIFU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dasha (VVAIFU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VVAIFU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VVAIFUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VVAIFUטוקניומיקה, חקרו אתVVAIFUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VVAIFU מעוניין להוסיף את Dasha (VVAIFU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VVAIFU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VVAIFU ב-MEXC עכשיו!

Dasha (VVAIFU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VVAIFUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VVAIFU עכשיו את היסטוריית המחירים!

VVAIFU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VVAIFU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VVAIFU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VVAIFUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

