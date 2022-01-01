VR1 Arcade (VR1) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VR1 Arcade (VR1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VR1 Arcade (VR1) מידע VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy. אתר רשמי: https://www.vr1arcade.com/vr1token מסמך לבן: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5HpFsGEkcyChSovAmKVxtXb4JqVVkBpPnmYPoSgZmoon קנה VR1עכשיו!

VR1 Arcade (VR1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VR1 Arcade (VR1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 776.00K $ 776.00K $ 776.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000776 $ 0.0000776 $ 0.0000776 למידע נוסף על VR1 Arcade (VR1) מחיר

VR1 Arcade (VR1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VR1 Arcade (VR1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VR1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VR1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VR1טוקניומיקה, חקרו אתVR1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

VR1 Arcade (VR1) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VR1עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VR1 עכשיו את היסטוריית המחירים!

VR1 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VR1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VR1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VR1עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

