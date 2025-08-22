VR1 Arcade (VR1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000144. במהלך 24 השעות האחרונות, VR1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000144 לבין שיא של $ 0.000144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VR1השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VR1 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+42.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VR1 Arcade (VR1) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של VR1 Arcade הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.00. ההיצע במחזור של VR1 הוא --, עם היצע כולל של 10000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.
VR1 Arcade (VR1) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VR1 Arcadeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0002117
-59.52%
60 ימים
$ -0.000574
-79.95%
90 ימים
$ -0.020346
-99.30%
VR1 Arcade שינוי מחיר היום
היום,VR1 רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VR1 Arcade שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002117 (-59.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VR1 Arcade שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VR1 ראה שינוי של $ -0.000574 (-79.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VR1 Arcade שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.020346 (-99.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VR1 Arcade (VR1)?
VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.
VR1 Arcadeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VR1 Arcade (VR1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VR1 Arcade (VR1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VR1 Arcade.
הבנת הטוקנומיקה של VR1 Arcade (VR1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VR1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות VR1 Arcade (VR1)
