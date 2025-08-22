עוד על VR1

VR1 מידע על מחיר

VR1 מסמך לבן

VR1 אתר רשמי

VR1 טוקניומיקה

VR1 תחזית מחיר

VR1 היסטוריה

VR1 מדריך קנייה

VR1ממיר מטבעות לפיאט

VR1 ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VR1 Arcade סֵמֶל

VR1 Arcade מְחִיר(VR1)

1 VR1 ל USDמחיר חי:

$0.000144
$0.000144$0.000144
0.00%1D
USD
VR1 Arcade (VR1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:50 (UTC+8)

VR1 Arcade (VR1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000144
$ 0.000144$ 0.000144
24 שעות נמוך
$ 0.000144
$ 0.000144$ 0.000144
גבוה 24 שעות

$ 0.000144
$ 0.000144$ 0.000144

$ 0.000144
$ 0.000144$ 0.000144

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+42.85%

+42.85%

VR1 Arcade (VR1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000144. במהלך 24 השעות האחרונות, VR1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000144 לבין שיא של $ 0.000144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VR1השיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VR1 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+42.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VR1 Arcade (VR1) מידע שוק

--
----

$ 1.00
$ 1.00$ 1.00

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

10,000,000,001
10,000,000,001 10,000,000,001

SOL

שווי השוק הנוכחי של VR1 Arcade הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.00. ההיצע במחזור של VR1 הוא --, עם היצע כולל של 10000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.

VR1 Arcade (VR1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VR1 Arcadeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0002117-59.52%
60 ימים$ -0.000574-79.95%
90 ימים$ -0.020346-99.30%
VR1 Arcade שינוי מחיר היום

היום,VR1 רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VR1 Arcade שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002117 (-59.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VR1 Arcade שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VR1 ראה שינוי של $ -0.000574 (-79.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VR1 Arcade שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.020346 (-99.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VR1 Arcade (VR1)?

בדוק את VR1 Arcade עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVR1 Arcade (VR1)

VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.

VR1 Arcade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VR1 Arcadeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVR1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VR1 Arcadeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVR1 Arcade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VR1 Arcadeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VR1 Arcade (VR1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VR1 Arcade (VR1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VR1 Arcade.

בדוק את VR1 Arcade תחזית המחיר עכשיו‏!

VR1 Arcade (VR1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VR1 Arcade (VR1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VR1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VR1 Arcade (VR1)

מחפש איך לקנותVR1 Arcade? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VR1 Arcadeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VR1 למטבעות מקומיים

1 VR1 Arcade(VR1) ל VND
3.78936
1 VR1 Arcade(VR1) ל AUD
A$0.00022176
1 VR1 Arcade(VR1) ל GBP
0.00010656
1 VR1 Arcade(VR1) ל EUR
0.0001224
1 VR1 Arcade(VR1) ל USD
$0.000144
1 VR1 Arcade(VR1) ל MYR
RM0.0006048
1 VR1 Arcade(VR1) ל TRY
0.005904
1 VR1 Arcade(VR1) ל JPY
¥0.021168
1 VR1 Arcade(VR1) ל ARS
ARS$0.190224
1 VR1 Arcade(VR1) ל RUB
0.0116064
1 VR1 Arcade(VR1) ל INR
0.01261152
1 VR1 Arcade(VR1) ל IDR
Rp2.32258032
1 VR1 Arcade(VR1) ל KRW
0.19999872
1 VR1 Arcade(VR1) ל PHP
0.008172
1 VR1 Arcade(VR1) ל EGP
￡E.0.00698544
1 VR1 Arcade(VR1) ל BRL
R$0.00078336
1 VR1 Arcade(VR1) ל CAD
C$0.00019872
1 VR1 Arcade(VR1) ל BDT
0.01735776
1 VR1 Arcade(VR1) ל NGN
0.21984624
1 VR1 Arcade(VR1) ל COP
$0.576
1 VR1 Arcade(VR1) ל ZAR
R.0.00252432
1 VR1 Arcade(VR1) ל UAH
0.00589824
1 VR1 Arcade(VR1) ל VES
Bs0.02016
1 VR1 Arcade(VR1) ל CLP
$0.138096
1 VR1 Arcade(VR1) ל PKR
Rs0.04049424
1 VR1 Arcade(VR1) ל KZT
0.07671744
1 VR1 Arcade(VR1) ל THB
฿0.0046728
1 VR1 Arcade(VR1) ל TWD
NT$0.00438912
1 VR1 Arcade(VR1) ל AED
د.إ0.00052848
1 VR1 Arcade(VR1) ל CHF
Fr0.0001152
1 VR1 Arcade(VR1) ל HKD
HK$0.00112464
1 VR1 Arcade(VR1) ל AMD
֏0.05452416
1 VR1 Arcade(VR1) ל MAD
.د.م0.00129168
1 VR1 Arcade(VR1) ל MXN
$0.00268416
1 VR1 Arcade(VR1) ל SAR
ريال0.00054
1 VR1 Arcade(VR1) ל PLN
0.00052416
1 VR1 Arcade(VR1) ל RON
лв0.00062208
1 VR1 Arcade(VR1) ל SEK
kr0.00137088
1 VR1 Arcade(VR1) ל BGN
лв0.00024048
1 VR1 Arcade(VR1) ל HUF
Ft0.04897872
1 VR1 Arcade(VR1) ל CZK
0.00302256
1 VR1 Arcade(VR1) ל KWD
د.ك0.00004392
1 VR1 Arcade(VR1) ל ILS
0.00048672
1 VR1 Arcade(VR1) ל AOA
Kz0.13126608
1 VR1 Arcade(VR1) ל BHD
.د.ب0.000054288
1 VR1 Arcade(VR1) ל BMD
$0.000144
1 VR1 Arcade(VR1) ל DKK
kr0.00091872
1 VR1 Arcade(VR1) ל HNL
L0.00373392
1 VR1 Arcade(VR1) ל MUR
0.00657216
1 VR1 Arcade(VR1) ל NAD
$0.00251712
1 VR1 Arcade(VR1) ל NOK
kr0.00145728
1 VR1 Arcade(VR1) ל NZD
$0.0002448
1 VR1 Arcade(VR1) ל PAB
B/.0.000144
1 VR1 Arcade(VR1) ל PGK
K0.00060192
1 VR1 Arcade(VR1) ל QAR
ر.ق0.00051984
1 VR1 Arcade(VR1) ל RSD
дин.0.01443168

VR1 Arcade מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VR1 Arcade, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVR1 Arcade הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VR1 Arcade

כמה שווה VR1 Arcade (VR1) היום?
החי VR1המחיר ב USD הוא 0.000144 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VR1 ל USD?
המחיר הנוכחי של VR1 ל USD הוא $ 0.000144. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VR1 Arcade?
שווי השוק של VR1 הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VR1?
ההיצע במחזור של VR1 הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VR1?
‏‏VR1 השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VR1?
VR1 ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של VR1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VR1 הוא $ 1.00 USD.
האם VR1 יעלה השנה?
VR1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VR1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:50 (UTC+8)

VR1 Arcade (VR1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VR1-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VR1
VR1
USD
USD

1 VR1 = 0.000144 USD

מסחרVR1

USDTVR1
$0.000144
$0.000144$0.000144
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד