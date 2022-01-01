Veritas (VPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Veritas (VPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Veritas (VPT) מידע Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. אתר רשמי: https://veritasprotocol.com/ מסמך לבן: https://docs.veritasprotocol.com/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 קנה VPTעכשיו!

Veritas (VPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Veritas (VPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 98.59K $ 98.59K $ 98.59K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (שווי מדולל מלא): $ 367.70K $ 367.70K $ 367.70K שיא כל הזמנים: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 שפל כל הזמנים: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 מחיר נוכחי: $ 0.0003677 $ 0.0003677 $ 0.0003677 למידע נוסף על Veritas (VPT) מחיר

Veritas (VPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Veritas (VPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VPTטוקניומיקה, חקרו אתVPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

