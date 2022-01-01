Voltage Finance (VOLTAGE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Voltage Finance (VOLTAGE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Voltage Finance (VOLTAGE) מידע Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. אתר רשמי: https://voltage.finance/ מסמך לבן: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction סייר בלוקים: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers קנה VOLTAGEעכשיו!

Voltage Finance (VOLTAGE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Voltage Finance (VOLTAGE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 555.37K $ 555.37K $ 555.37K שיא כל הזמנים: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 שפל כל הזמנים: $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 מחיר נוכחי: $ 0.00006453 $ 0.00006453 $ 0.00006453 למידע נוסף על Voltage Finance (VOLTAGE) מחיר

Voltage Finance (VOLTAGE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Voltage Finance (VOLTAGE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VOLTAGE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VOLTAGEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VOLTAGEטוקניומיקה, חקרו אתVOLTAGEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VOLTAGE מעוניין להוסיף את Voltage Finance (VOLTAGE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VOLTAGE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VOLTAGE ב-MEXC עכשיו!

Voltage Finance (VOLTAGE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VOLTAGEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VOLTAGE עכשיו את היסטוריית המחירים!

VOLTAGE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VOLTAGE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VOLTAGE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VOLTAGEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!