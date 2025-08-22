עוד על VOLTAGE

Voltage Finance סֵמֶל

Voltage Finance מְחִיר(VOLTAGE)

1 VOLTAGE ל USDמחיר חי:

$0.00006432
$0.00006432$0.00006432
-0.90%1D
USD
Voltage Finance (VOLTAGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:29 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00006432
$ 0.00006432$ 0.00006432
24 שעות נמוך
$ 0.00006491
$ 0.00006491$ 0.00006491
גבוה 24 שעות

$ 0.00006432
$ 0.00006432$ 0.00006432

$ 0.00006491
$ 0.00006491$ 0.00006491

$ 0.00230802649443098
$ 0.00230802649443098$ 0.00230802649443098

$ 0.000019462801818485
$ 0.000019462801818485$ 0.000019462801818485

0.00%

-0.89%

-14.31%

-14.31%

Voltage Finance (VOLTAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00006432. במהלך 24 השעות האחרונות, VOLTAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006432 לבין שיא של $ 0.00006491, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOLTAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00230802649443098, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000019462801818485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOLTAGE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voltage Finance (VOLTAGE) מידע שוק

No.6999

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 553.56K
$ 553.56K$ 553.56K

0.00
0.00 0.00

8,606,406,637
8,606,406,637 8,606,406,637

FUSE

שווי השוק הנוכחי של Voltage Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.62. ההיצע במחזור של VOLTAGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 8606406637. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 553.56K.

Voltage Finance (VOLTAGE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Voltage Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000005841-0.89%
30 ימים$ -0.00002374-26.96%
60 ימים$ +0.00000342+5.61%
90 ימים$ -0.00003181-33.10%
Voltage Finance שינוי מחיר היום

היום,VOLTAGE רשם שינוי של $ -0.0000005841 (-0.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Voltage Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00002374 (-26.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Voltage Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VOLTAGE ראה שינוי של $ +0.00000342 (+5.61%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Voltage Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00003181 (-33.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Voltage Finance (VOLTAGE)?

בדוק את Voltage Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVoltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Voltage Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVOLTAGE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voltage Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoltage Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Voltage Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voltage Finance (VOLTAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voltage Finance (VOLTAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voltage Finance.

בדוק את Voltage Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Voltage Finance (VOLTAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voltage Finance (VOLTAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOLTAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Voltage Finance (VOLTAGE)

מחפש איך לקנותVoltage Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Voltage Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VOLTAGE למטבעות מקומיים

Voltage Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Voltage Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVoltage Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Voltage Finance

כמה שווה Voltage Finance (VOLTAGE) היום?
החי VOLTAGEהמחיר ב USD הוא 0.00006432 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOLTAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של VOLTAGE ל USD הוא $ 0.00006432. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voltage Finance?
שווי השוק של VOLTAGE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOLTAGE?
ההיצע במחזור של VOLTAGE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOLTAGE?
‏‏VOLTAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00230802649443098 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOLTAGE?
VOLTAGE ‏‏רשם מחירATL של 0.000019462801818485 USD.
מהו נפח המסחר של VOLTAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOLTAGE הוא $ 1.62 USD.
האם VOLTAGE יעלה השנה?
VOLTAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOLTAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:29 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

