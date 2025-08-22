מה זהVoltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Voltage Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקVOLTAGE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voltage Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoltage Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Voltage Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voltage Finance (VOLTAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voltage Finance (VOLTAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voltage Finance.

בדוק את Voltage Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Voltage Finance (VOLTAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voltage Finance (VOLTAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOLTAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Voltage Finance (VOLTAGE)

מחפש איך לקנותVoltage Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Voltage Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VOLTAGE למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Voltage Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Voltage Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Voltage Finance כמה שווה Voltage Finance (VOLTAGE) היום? החי VOLTAGEהמחיר ב USD הוא 0.00006432 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VOLTAGE ל USD? $ 0.00006432 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של VOLTAGE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Voltage Finance? שווי השוק של VOLTAGE הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VOLTAGE? ההיצע במחזור של VOLTAGE הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOLTAGE? ‏‏VOLTAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00230802649443098 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOLTAGE? VOLTAGE ‏‏רשם מחירATL של 0.000019462801818485 USD . מהו נפח המסחר של VOLTAGE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOLTAGE הוא $ 1.62 USD . האם VOLTAGE יעלה השנה? VOLTAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOLTAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Voltage Finance (VOLTAGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

