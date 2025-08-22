מה זהVentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



VentureMind AIתחזית מחיר (USD)

VentureMind AI (VNTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VentureMind AI (VNTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VentureMind AI (VNTR)

VNTR למטבעות מקומיים

נסה ממיר

VentureMind AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VentureMind AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VentureMind AI כמה שווה VentureMind AI (VNTR) היום? החי VNTRהמחיר ב USD הוא 0.00209 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VNTR ל USD? $ 0.00209 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של VNTR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של VentureMind AI? שווי השוק של VNTR הוא $ 904.96K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VNTR? ההיצע במחזור של VNTR הוא 433.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VNTR? ‏‏VNTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04324866066980628 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VNTR? VNTR ‏‏רשם מחירATL של 0.001456300329042982 USD . מהו נפח המסחר של VNTR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VNTR הוא $ 2.11 USD . האם VNTR יעלה השנה? VNTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VNTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

VentureMind AI (VNTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

