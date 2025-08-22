עוד על VNTR

VNTR מידע על מחיר

VNTR מסמך לבן

VNTR אתר רשמי

VNTR טוקניומיקה

VNTR תחזית מחיר

VNTR היסטוריה

VNTR מדריך קנייה

VNTRממיר מטבעות לפיאט

VNTR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VentureMind AI סֵמֶל

VentureMind AI מְחִיר(VNTR)

1 VNTR ל USDמחיר חי:

$0.00209
$0.00209$0.00209
+21.08%1D
USD
VentureMind AI (VNTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:21 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001726
$ 0.001726$ 0.001726
24 שעות נמוך
$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209
גבוה 24 שעות

$ 0.001726
$ 0.001726$ 0.001726

$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982$ 0.001456300329042982

0.00%

+21.08%

+35.01%

+35.01%

VentureMind AI (VNTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00209. במהלך 24 השעות האחרונות, VNTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001726 לבין שיא של $ 0.00209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04324866066980628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001456300329042982.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNTR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +21.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VentureMind AI (VNTR) מידע שוק

No.2198

$ 904.96K
$ 904.96K$ 904.96K

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

SOL

שווי השוק הנוכחי של VentureMind AI הוא $ 904.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.11. ההיצע במחזור של VNTR הוא 433.00M, עם היצע כולל של 499996944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.

VentureMind AI (VNTR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VentureMind AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00036387+21.08%
30 ימים$ +0.00022+11.76%
60 ימים$ -0.000499-19.28%
90 ימים$ -0.00207-49.76%
VentureMind AI שינוי מחיר היום

היום,VNTR רשם שינוי של $ +0.00036387 (+21.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VentureMind AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00022 (+11.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VentureMind AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VNTR ראה שינוי של $ -0.000499 (-19.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VentureMind AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00207 (-49.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VentureMind AI (VNTR)?

בדוק את VentureMind AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VentureMind AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVNTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VentureMind AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVentureMind AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VentureMind AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VentureMind AI (VNTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VentureMind AI (VNTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VentureMind AI.

בדוק את VentureMind AI תחזית המחיר עכשיו‏!

VentureMind AI (VNTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VentureMind AI (VNTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VentureMind AI (VNTR)

מחפש איך לקנותVentureMind AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VentureMind AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VNTR למטבעות מקומיים

1 VentureMind AI(VNTR) ל VND
54.99835
1 VentureMind AI(VNTR) ל AUD
A$0.0032186
1 VentureMind AI(VNTR) ל GBP
0.0015466
1 VentureMind AI(VNTR) ל EUR
0.0017765
1 VentureMind AI(VNTR) ל USD
$0.00209
1 VentureMind AI(VNTR) ל MYR
RM0.008778
1 VentureMind AI(VNTR) ל TRY
0.08569
1 VentureMind AI(VNTR) ל JPY
¥0.30723
1 VentureMind AI(VNTR) ל ARS
ARS$2.76089
1 VentureMind AI(VNTR) ל RUB
0.168454
1 VentureMind AI(VNTR) ל INR
0.1830422
1 VentureMind AI(VNTR) ל IDR
Rp33.7096727
1 VentureMind AI(VNTR) ל KRW
2.9027592
1 VentureMind AI(VNTR) ל PHP
0.1186075
1 VentureMind AI(VNTR) ל EGP
￡E.0.1013859
1 VentureMind AI(VNTR) ל BRL
R$0.0113696
1 VentureMind AI(VNTR) ל CAD
C$0.0028842
1 VentureMind AI(VNTR) ל BDT
0.2519286
1 VentureMind AI(VNTR) ל NGN
3.1908239
1 VentureMind AI(VNTR) ל COP
$8.36
1 VentureMind AI(VNTR) ל ZAR
R.0.0366377
1 VentureMind AI(VNTR) ל UAH
0.0856064
1 VentureMind AI(VNTR) ל VES
Bs0.2926
1 VentureMind AI(VNTR) ל CLP
$2.00431
1 VentureMind AI(VNTR) ל PKR
Rs0.5877289
1 VentureMind AI(VNTR) ל KZT
1.1134684
1 VentureMind AI(VNTR) ל THB
฿0.0678205
1 VentureMind AI(VNTR) ל TWD
NT$0.0637032
1 VentureMind AI(VNTR) ל AED
د.إ0.0076703
1 VentureMind AI(VNTR) ל CHF
Fr0.001672
1 VentureMind AI(VNTR) ל HKD
HK$0.0163229
1 VentureMind AI(VNTR) ל AMD
֏0.7913576
1 VentureMind AI(VNTR) ל MAD
.د.م0.0187473
1 VentureMind AI(VNTR) ל MXN
$0.0389576
1 VentureMind AI(VNTR) ל SAR
ريال0.0078375
1 VentureMind AI(VNTR) ל PLN
0.0076076
1 VentureMind AI(VNTR) ל RON
лв0.0090288
1 VentureMind AI(VNTR) ל SEK
kr0.0198968
1 VentureMind AI(VNTR) ל BGN
лв0.0034903
1 VentureMind AI(VNTR) ל HUF
Ft0.7108717
1 VentureMind AI(VNTR) ל CZK
0.0438691
1 VentureMind AI(VNTR) ל KWD
د.ك0.00063745
1 VentureMind AI(VNTR) ל ILS
0.0070642
1 VentureMind AI(VNTR) ל AOA
Kz1.9051813
1 VentureMind AI(VNTR) ל BHD
.د.ب0.00078793
1 VentureMind AI(VNTR) ל BMD
$0.00209
1 VentureMind AI(VNTR) ל DKK
kr0.0133342
1 VentureMind AI(VNTR) ל HNL
L0.0541937
1 VentureMind AI(VNTR) ל MUR
0.0953876
1 VentureMind AI(VNTR) ל NAD
$0.0365332
1 VentureMind AI(VNTR) ל NOK
kr0.0211508
1 VentureMind AI(VNTR) ל NZD
$0.003553
1 VentureMind AI(VNTR) ל PAB
B/.0.00209
1 VentureMind AI(VNTR) ל PGK
K0.0087362
1 VentureMind AI(VNTR) ל QAR
ر.ق0.0075449
1 VentureMind AI(VNTR) ל RSD
дин.0.2094598

VentureMind AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VentureMind AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVentureMind AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VentureMind AI

כמה שווה VentureMind AI (VNTR) היום?
החי VNTRהמחיר ב USD הוא 0.00209 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VNTR ל USD?
המחיר הנוכחי של VNTR ל USD הוא $ 0.00209. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VentureMind AI?
שווי השוק של VNTR הוא $ 904.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VNTR?
ההיצע במחזור של VNTR הוא 433.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VNTR?
‏‏VNTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04324866066980628 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VNTR?
VNTR ‏‏רשם מחירATL של 0.001456300329042982 USD.
מהו נפח המסחר של VNTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VNTR הוא $ 2.11 USD.
האם VNTR יעלה השנה?
VNTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VNTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:21 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VNTR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VNTR
VNTR
USD
USD

1 VNTR = 0.00208 USD

מסחרVNTR

USDTVNTR
$0.00209
$0.00209$0.00209
+21.08%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד