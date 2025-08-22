VentureMind AI (VNTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00209. במהלך 24 השעות האחרונות, VNTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001726 לבין שיא של $ 0.00209, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04324866066980628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001456300329042982.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNTR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +21.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VentureMind AI (VNTR) מידע שוק
No.2198
$ 904.96K
$ 2.11
$ 1.04M
433.00M
499,996,944
499,996,944
86.59%
SOL
שווי השוק הנוכחי של VentureMind AI הוא $ 904.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.11. ההיצע במחזור של VNTR הוא 433.00M, עם היצע כולל של 499996944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.
VentureMind AI (VNTR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VentureMind AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00036387
+21.08%
30 ימים
$ +0.00022
+11.76%
60 ימים
$ -0.000499
-19.28%
90 ימים
$ -0.00207
-49.76%
VentureMind AI שינוי מחיר היום
היום,VNTR רשם שינוי של $ +0.00036387 (+21.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VentureMind AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00022 (+11.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VentureMind AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VNTR ראה שינוי של $ -0.000499 (-19.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VentureMind AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00207 (-49.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VentureMind AI (VNTR)?
VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.
VentureMind AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VentureMind AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVNTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VentureMind AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVentureMind AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
VentureMind AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VentureMind AI (VNTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VentureMind AI (VNTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VentureMind AI.
הבנת הטוקנומיקה של VentureMind AI (VNTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות VentureMind AI (VNTR)
מחפש איך לקנותVentureMind AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VentureMind AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.