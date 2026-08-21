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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Virtuals Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Virtuals Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Virtuals Protocol (VIRTUAL) ניתוח טכני היום

Virtuals Protocol (VIRTUAL) ניתוח טכני היום

דף Virtuals Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VIRTUAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Virtuals Protocol למטה.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.6486--+12.76%-0.59%-5.75%
למידע נוסף על Virtuals Protocol מחיר

Virtuals Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Virtuals Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.6481
0.648
R2
0.648
0.648
R1
0.648
0.648
PP
0.6479
0.6479
S1
0.6479
0.6479
S2
0.6478
0.6479
S3
0.6478
0.6478

Virtuals Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.26M
$6.45 M
$6.19 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.11M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.63 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.52 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$7.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.26 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Virtuals Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהVIRTUALUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.12 M0.65
2026-08-20-$0.37 M0.64
2026-08-19-$0.39 M0.58
2026-08-18-$0.48 M0.59
2026-08-17-$0.15 M0.59

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Virtuals Protocol

סחור ב Virtuals Protocol (VIRTUAL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Virtuals Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVIRTUAL
$0.6492
$0.6492$0.6492
+1.83%
831.03K (USDT)
/USDCVIRTUAL
$0.6484
$0.6484$0.6484
+1.86%
93.67K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VIRTUAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 0.6485 USD

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