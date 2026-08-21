Virtuals Protocol (VIRTUAL) ניתוח טכני היום דף Virtuals Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VIRTUAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Virtuals Protocol למטה. הירשם

Virtuals Protocol (VIRTUAL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.6486 -- +12.76% -0.59% -5.75%

Virtuals Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Virtuals Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.6481 0.648 R2 0.648 0.648 R1 0.648 0.648 PP 0.6479 0.6479 S1 0.6479 0.6479 S2 0.6478 0.6479 S3 0.6478 0.6478

Virtuals Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.26M $6.45 M $6.19 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.11M קניות פעילות ל-3 ימים $3.63 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.52 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $7.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.26 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Virtuals Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה VIRTUALUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.12 M 0.65 2026-08-20 -$0.37 M 0.64 2026-08-19 -$0.39 M 0.58 2026-08-18 -$0.48 M 0.59 2026-08-17 -$0.15 M 0.59 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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