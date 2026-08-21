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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Vine Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Vine Coin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Vine Coin (VINE) ניתוח טכני היום

Vine Coin (VINE) ניתוח טכני היום

דף Vine Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VINE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Vine Coin למטה.

Vine Coin (VINE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.007877--+18.77%-21.29%-51.62%
למידע נוסף על Vine Coin מחיר

Vine Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Vine Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.007903
0.007897
R2
0.007897
0.007893
R1
0.007894
0.007891
PP
0.007888
0.007888
S1
0.007885
0.007884
S2
0.007879
0.007882
S3
0.007876
0.007879

Vine Coin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$0.09 M
$0.12 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.48 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.48 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Vine Coin זרימת הון

זרימת נטו פנימהVINEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.07 M0.01
2026-08-20$0.01 M0.01
2026-08-19-$0.08 M0.01
2026-08-18-$0.02 M0.01
2026-08-17-$0.01 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Vine Coin (VINE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Vine Coin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVINE
$0.007877
$0.007877$0.007877
+9.73%
14.57M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VINE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0.007877 USD

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