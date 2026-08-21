Vine Coin (VINE) ניתוח טכני היום דף Vine Coin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VINE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Vine Coin למטה. הירשם

Vine Coin (VINE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007877 -- +18.77% -21.29% -51.62%

Vine Coin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Vine Coin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.007903 0.007897 R2 0.007897 0.007893 R1 0.007894 0.007891 PP 0.007888 0.007888 S1 0.007885 0.007884 S2 0.007879 0.007882 S3 0.007876 0.007879

Vine Coin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $0.09 M $0.12 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.09 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.48 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.48 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Vine Coin זרימת הון זרימת נטו פנימה VINEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.07 M 0.01 2026-08-20 $0.01 M 0.01 2026-08-19 -$0.08 M 0.01 2026-08-18 -$0.02 M 0.01 2026-08-17 -$0.01 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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