VIDT DAO (VIDT) מידע VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. אתר רשמי: https://vidt-dao.com מסמך לבן: https://www.vidt-dao.com/vidt-token סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 קנה VIDTעכשיו!

VIDT DAO (VIDT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VIDT DAO (VIDT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 106.89K $ 106.89K $ 106.89K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 121.50K $ 121.50K $ 121.50K שיא כל הזמנים: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 שפל כל הזמנים: $ 0.000153068993761323 $ 0.000153068993761323 $ 0.000153068993761323 מחיר נוכחי: $ 0.0001215 $ 0.0001215 $ 0.0001215 למידע נוסף על VIDT DAO (VIDT) מחיר

VIDT DAO (VIDT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VIDT DAO (VIDT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VIDT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VIDTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VIDTטוקניומיקה, חקרו אתVIDTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VIDT מעוניין להוסיף את VIDT DAO (VIDT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VIDT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VIDT ב-MEXC עכשיו!

VIDT DAO (VIDT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VIDTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VIDT עכשיו את היסטוריית המחירים!

VIDT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VIDT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VIDT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VIDTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

