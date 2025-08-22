VIDT DAO (VIDT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001229. במהלך 24 השעות האחרונות, VIDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001045 לבין שיא של $ 0.0001374, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07410634862236275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000153068993761323.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIDT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VIDT DAO (VIDT) מידע שוק
No.2696
$ 108.12K
$ 108.12K$ 108.12K
$ 54.88K
$ 54.88K$ 54.88K
$ 122.90K
$ 122.90K$ 122.90K
879.77M
879.77M 879.77M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
87.97%
ETH
שווי השוק הנוכחי של VIDT DAO הוא $ 108.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.88K. ההיצע במחזור של VIDT הוא 879.77M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.90K.
VIDT DAO (VIDT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VIDT DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000006097
+5.22%
30 ימים
$ -0.000443
-78.29%
60 ימים
$ -0.0004284
-77.71%
90 ימים
$ -0.0007171
-85.37%
VIDT DAO שינוי מחיר היום
היום,VIDT רשם שינוי של $ +0.000006097 (+5.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VIDT DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000443 (-78.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VIDT DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VIDT ראה שינוי של $ -0.0004284 (-77.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VIDT DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007171 (-85.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.
