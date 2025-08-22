עוד על VIDT

VIDT DAO סֵמֶל

VIDT DAO מְחִיר(VIDT)

1 VIDT ל USDמחיר חי:

$0.0001229
$0.0001229$0.0001229
+5.22%1D
USD
VIDT DAO (VIDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:07 (UTC+8)

VIDT DAO (VIDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001045
$ 0.0001045$ 0.0001045
24 שעות נמוך
$ 0.0001374
$ 0.0001374$ 0.0001374
גבוה 24 שעות

$ 0.0001045
$ 0.0001045$ 0.0001045

$ 0.0001374
$ 0.0001374$ 0.0001374

$ 0.07410634862236275
$ 0.07410634862236275$ 0.07410634862236275

$ 0.000153068993761323
$ 0.000153068993761323$ 0.000153068993761323

0.00%

+5.22%

-19.52%

-19.52%

VIDT DAO (VIDT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001229. במהלך 24 השעות האחרונות, VIDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001045 לבין שיא של $ 0.0001374, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07410634862236275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000153068993761323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIDT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +5.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIDT DAO (VIDT) מידע שוק

No.2696

$ 108.12K
$ 108.12K$ 108.12K

$ 54.88K
$ 54.88K$ 54.88K

$ 122.90K
$ 122.90K$ 122.90K

879.77M
879.77M 879.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

87.97%

ETH

שווי השוק הנוכחי של VIDT DAO הוא $ 108.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.88K. ההיצע במחזור של VIDT הוא 879.77M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.90K.

VIDT DAO (VIDT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VIDT DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000006097+5.22%
30 ימים$ -0.000443-78.29%
60 ימים$ -0.0004284-77.71%
90 ימים$ -0.0007171-85.37%
VIDT DAO שינוי מחיר היום

היום,VIDT רשם שינוי של $ +0.000006097 (+5.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VIDT DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000443 (-78.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VIDT DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VIDT ראה שינוי של $ -0.0004284 (-77.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VIDT DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007171 (-85.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VIDT DAO (VIDT)?

בדוק את VIDT DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VIDT DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VIDT DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVIDT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VIDT DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVIDT DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VIDT DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VIDT DAO (VIDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VIDT DAO (VIDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VIDT DAO.

בדוק את VIDT DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

VIDT DAO (VIDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VIDT DAO (VIDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VIDT DAO (VIDT)

מחפש איך לקנותVIDT DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VIDT DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VIDT למטבעות מקומיים

1 VIDT DAO(VIDT) ל VND
3.2341135
1 VIDT DAO(VIDT) ל AUD
A$0.000189266
1 VIDT DAO(VIDT) ל GBP
0.000090946
1 VIDT DAO(VIDT) ל EUR
0.000104465
1 VIDT DAO(VIDT) ל USD
$0.0001229
1 VIDT DAO(VIDT) ל MYR
RM0.00051618
1 VIDT DAO(VIDT) ל TRY
0.0050389
1 VIDT DAO(VIDT) ל JPY
¥0.0180663
1 VIDT DAO(VIDT) ל ARS
ARS$0.1623509
1 VIDT DAO(VIDT) ל RUB
0.00990574
1 VIDT DAO(VIDT) ל INR
0.010763582
1 VIDT DAO(VIDT) ל IDR
Rp1.982257787
1 VIDT DAO(VIDT) ל KRW
0.170693352
1 VIDT DAO(VIDT) ל PHP
0.006974575
1 VIDT DAO(VIDT) ל EGP
￡E.0.005961879
1 VIDT DAO(VIDT) ל BRL
R$0.000668576
1 VIDT DAO(VIDT) ל CAD
C$0.000169602
1 VIDT DAO(VIDT) ל BDT
0.014814366
1 VIDT DAO(VIDT) ל NGN
0.187632659
1 VIDT DAO(VIDT) ל COP
$0.4916
1 VIDT DAO(VIDT) ל ZAR
R.0.002154437
1 VIDT DAO(VIDT) ל UAH
0.005033984
1 VIDT DAO(VIDT) ל VES
Bs0.017206
1 VIDT DAO(VIDT) ל CLP
$0.1178611
1 VIDT DAO(VIDT) ל PKR
Rs0.034560709
1 VIDT DAO(VIDT) ל KZT
0.065476204
1 VIDT DAO(VIDT) ל THB
฿0.003988105
1 VIDT DAO(VIDT) ל TWD
NT$0.003745992
1 VIDT DAO(VIDT) ל AED
د.إ0.000451043
1 VIDT DAO(VIDT) ל CHF
Fr0.00009832
1 VIDT DAO(VIDT) ל HKD
HK$0.000959849
1 VIDT DAO(VIDT) ל AMD
֏0.046534856
1 VIDT DAO(VIDT) ל MAD
.د.م0.001102413
1 VIDT DAO(VIDT) ל MXN
$0.002290856
1 VIDT DAO(VIDT) ל SAR
ريال0.000460875
1 VIDT DAO(VIDT) ל PLN
0.000447356
1 VIDT DAO(VIDT) ל RON
лв0.000530928
1 VIDT DAO(VIDT) ל SEK
kr0.001170008
1 VIDT DAO(VIDT) ל BGN
лв0.000205243
1 VIDT DAO(VIDT) ל HUF
Ft0.041801977
1 VIDT DAO(VIDT) ל CZK
0.002579671
1 VIDT DAO(VIDT) ל KWD
د.ك0.0000374845
1 VIDT DAO(VIDT) ל ILS
0.000415402
1 VIDT DAO(VIDT) ל AOA
Kz0.112031953
1 VIDT DAO(VIDT) ל BHD
.د.ب0.0000463333
1 VIDT DAO(VIDT) ל BMD
$0.0001229
1 VIDT DAO(VIDT) ל DKK
kr0.000784102
1 VIDT DAO(VIDT) ל HNL
L0.003186797
1 VIDT DAO(VIDT) ל MUR
0.005609156
1 VIDT DAO(VIDT) ל NAD
$0.002148292
1 VIDT DAO(VIDT) ל NOK
kr0.001243748
1 VIDT DAO(VIDT) ל NZD
$0.00020893
1 VIDT DAO(VIDT) ל PAB
B/.0.0001229
1 VIDT DAO(VIDT) ל PGK
K0.000513722
1 VIDT DAO(VIDT) ל QAR
ر.ق0.000443669
1 VIDT DAO(VIDT) ל RSD
дин.0.012317038

VIDT DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VIDT DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVIDT DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VIDT DAO

כמה שווה VIDT DAO (VIDT) היום?
החי VIDTהמחיר ב USD הוא 0.0001229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIDT ל USD?
המחיר הנוכחי של VIDT ל USD הוא $ 0.0001229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VIDT DAO?
שווי השוק של VIDT הוא $ 108.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIDT?
ההיצע במחזור של VIDT הוא 879.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIDT?
‏‏VIDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07410634862236275 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIDT?
VIDT ‏‏רשם מחירATL של 0.000153068993761323 USD.
מהו נפח המסחר של VIDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIDT הוא $ 54.88K USD.
האם VIDT יעלה השנה?
VIDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

