Veloce (VEXT) מידע Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. אתר רשמי: https://www.velocemediagroup.com/vext מסמך לבן: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 קנה VEXTעכשיו!

Veloce (VEXT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Veloce (VEXT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 388.58K $ 388.58K $ 388.58K ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (שווי מדולל מלא): $ 538.50K $ 538.50K $ 538.50K שיא כל הזמנים: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 שפל כל הזמנים: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 מחיר נוכחי: $ 0.001795 $ 0.001795 $ 0.001795 למידע נוסף על Veloce (VEXT) מחיר

Veloce (VEXT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Veloce (VEXT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VEXT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VEXTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VEXTטוקניומיקה, חקרו אתVEXTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Veloce (VEXT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VEXTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VEXT עכשיו את היסטוריית המחירים!

