VEMP (VEMP) מידע vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. אתר רשמי: https://vemp.xyz מסמך לבן: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d קנה VEMPעכשיו!

VEMP (VEMP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VEMP (VEMP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 303.03K $ 303.03K $ 303.03K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 392.93M $ 392.93M $ 392.93M FDV (שווי מדולל מלא): $ 385.60K $ 385.60K $ 385.60K שיא כל הזמנים: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 שפל כל הזמנים: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 מחיר נוכחי: $ 0.0007712 $ 0.0007712 $ 0.0007712 למידע נוסף על VEMP (VEMP) מחיר

VEMP (VEMP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VEMP (VEMP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VEMP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VEMPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VEMPטוקניומיקה, חקרו אתVEMPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VEMP מעוניין להוסיף את VEMP (VEMP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VEMP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VEMP ב-MEXC עכשיו!

VEMP (VEMP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VEMPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VEMP עכשיו את היסטוריית המחירים!

VEMP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VEMP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VEMP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VEMPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

