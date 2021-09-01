VEMP (VEMP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0007772. במהלך 24 השעות האחרונות, VEMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0007725 לבין שיא של $ 0.0007795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6579584978828696, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000507096748872242.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VEMP השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VEMP (VEMP) מידע שוק
ARB
שווי השוק הנוכחי של VEMP הוא $ 305.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.69K. ההיצע במחזור של VEMP הוא 392.93M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 388.60K.
VEMP (VEMP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VEMPהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000001783
+0.23%
30 ימים
$ -0.0000456
-5.55%
60 ימים
$ +0.0000806
+11.57%
90 ימים
$ +0.0000114
+1.48%
VEMP שינוי מחיר היום
היום,VEMP רשם שינוי של $ +0.000001783 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VEMP שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000456 (-5.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VEMP שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VEMP ראה שינוי של $ +0.0000806 (+11.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VEMP שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000114 (+1.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.
VEMPתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VEMP (VEMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VEMP (VEMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VEMP.
הבנת הטוקנומיקה של VEMP (VEMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VEMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
