Velvet (VELVET) ניתוח טכני היום דף Velvet הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VELVET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Velvet למטה. הירשם

Velvet (VELVET) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.67435 -- -3.42% +29.72% +608.64%

Velvet אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Velvet במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 3 קנה 7 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.6739 0.6738 R2 0.6738 0.6736 R1 0.6736 0.6736 PP 0.6735 0.6735 S1 0.6733 0.6733 S2 0.6732 0.6733 S3 0.673 0.6732

Velvet אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.04M $4.20 M $4.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $17.37 M מכירות פעילות ל-3 ימים $17.40 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.18M קניות פעילות ל-7 ימים $74.82 M מכירות פעילות ל-7 ימים $74.64 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Velvet זרימת הון זרימת נטו פנימה VELVETUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.68 2026-08-20 $0.00 M 0.66 2026-08-19 $0.01 M 0.68 2026-08-18 $0.02 M 0.68 2026-08-17 $0.00 M 0.63 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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