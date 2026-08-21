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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Velvet, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Velvet, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Velvet (VELVET) ניתוח טכני היום

Velvet (VELVET) ניתוח טכני היום

דף Velvet הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VELVET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Velvet למטה.

Velvet (VELVET) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.67435---3.42%+29.72%+608.64%
למידע נוסף על Velvet מחיר

Velvet אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Velvet במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 3
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.6739
0.6738
R2
0.6738
0.6736
R1
0.6736
0.6736
PP
0.6735
0.6735
S1
0.6733
0.6733
S2
0.6732
0.6733
S3
0.673
0.6732

Velvet אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.04M
$4.20 M
$4.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$17.37 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$17.40 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.18M
קניות פעילות ל-7 ימים
$74.82 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$74.64 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Velvet זרימת הון

זרימת נטו פנימהVELVETUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.68
2026-08-20$0.00 M0.66
2026-08-19$0.01 M0.68
2026-08-18$0.02 M0.68
2026-08-17$0.00 M0.63

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Velvet (VELVET) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Velvet מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVELVET
$0.67435
$0.67435$0.67435
+1.43%
696.89K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VELVET-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.67435 USD

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