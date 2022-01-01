VELA AI (VELAAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VELA AI (VELAAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VELA AI (VELAAI) מידע As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity. אתר רשמי: https://vela.ltd/ מסמך לבן: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 קנה VELAAIעכשיו!

VELA AI (VELAAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VELA AI (VELAAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 שיא כל הזמנים: $ 0.1917 $ 0.1917 $ 0.1917 שפל כל הזמנים: $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 מחיר נוכחי: $ 0.00001154 $ 0.00001154 $ 0.00001154 למידע נוסף על VELA AI (VELAAI) מחיר

VELA AI (VELAAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VELA AI (VELAAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VELAAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VELAAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VELAAIטוקניומיקה, חקרו אתVELAAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VELAAI מעוניין להוסיף את VELA AI (VELAAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VELAAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VELAAI ב-MEXC עכשיו!

VELA AI (VELAAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VELAAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VELAAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

VELAAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VELAAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VELAAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VELAAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

