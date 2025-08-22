VELA AI (VELAAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00001295. במהלך 24 השעות האחרונות, VELAAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000956 לבין שיא של $ 0.00005986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELAAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3721518487776394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002275096001076417.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELAAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-81.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
VELA AI (VELAAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של VELA AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.75K. ההיצע במחזור של VELAAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
VELA AI (VELAAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של VELA AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000007996
-5.82%
30 ימים
$ -0.00462205
-99.73%
60 ימים
$ -0.01371705
-99.91%
90 ימים
$ -0.02178705
-99.95%
VELA AI שינוי מחיר היום
היום,VELAAI רשם שינוי של $ -0.0000007996 (-5.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
VELA AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00462205 (-99.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
VELA AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VELAAI ראה שינוי של $ -0.01371705 (-99.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
VELA AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02178705 (-99.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VELA AI (VELAAI)?
As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity.
VELA AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VELA AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVELAAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VELA AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVELA AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
VELA AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה VELA AI (VELAAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VELA AI (VELAAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VELA AI.
הבנת הטוקנומיקה של VELA AI (VELAAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELAAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות VELA AI (VELAAI)
מחפש איך לקנותVELA AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VELA AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.