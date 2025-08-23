עוד על VATR

VATR מידע על מחיר

VATR מסמך לבן

VATR אתר רשמי

VATR טוקניומיקה

VATR תחזית מחיר

VATR היסטוריה

VATR מדריך קנייה

VATRממיר מטבעות לפיאט

VATR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vatra INU סֵמֶל

Vatra INU מְחִיר(VATR)

1 VATR ל USDמחיר חי:

$0.000214
$0.000214$0.000214
0.00%1D
USD
Vatra INU (VATR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:27 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214
24 שעות נמוך
$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214
גבוה 24 שעות

$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214

$ 0.000214
$ 0.000214$ 0.000214

$ 0.007799414059741528
$ 0.007799414059741528$ 0.007799414059741528

$ 0.000419774377370754
$ 0.000419774377370754$ 0.000419774377370754

0.00%

0.00%

+0.04%

+0.04%

Vatra INU (VATR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000214. במהלך 24 השעות האחרונות, VATR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000214 לבין שיא של $ 0.000214, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VATRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.007799414059741528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000419774377370754.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VATR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vatra INU (VATR) מידע שוק

No.8445

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 31.67K
$ 31.67K$ 31.67K

0.00
0.00 0.00

148,000,000
148,000,000 148,000,000

148,000,000
148,000,000 148,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Vatra INU הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VATR הוא 0.00, עם היצע כולל של 148000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.67K.

Vatra INU (VATR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vatra INUהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.0000094+4.59%
60 ימים$ -0.0000095-4.26%
90 ימים$ -0.0001772-45.30%
Vatra INU שינוי מחיר היום

היום,VATR רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vatra INU שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000094 (+4.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vatra INU שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VATR ראה שינוי של $ -0.0000095 (-4.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vatra INU שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001772 (-45.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vatra INU (VATR)?

בדוק את Vatra INU עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vatra INUההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVATR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vatra INUאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVatra INU לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vatra INUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vatra INU (VATR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vatra INU (VATR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vatra INU.

בדוק את Vatra INU תחזית המחיר עכשיו‏!

Vatra INU (VATR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vatra INU (VATR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VATR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vatra INU (VATR)

מחפש איך לקנותVatra INU? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vatra INUב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VATR למטבעות מקומיים

1 Vatra INU(VATR) ל VND
5.63141
1 Vatra INU(VATR) ל AUD
A$0.00032742
1 Vatra INU(VATR) ל GBP
0.00015836
1 Vatra INU(VATR) ל EUR
0.0001819
1 Vatra INU(VATR) ל USD
$0.000214
1 Vatra INU(VATR) ל MYR
RM0.0008988
1 Vatra INU(VATR) ל TRY
0.008774
1 Vatra INU(VATR) ל JPY
¥0.031458
1 Vatra INU(VATR) ל ARS
ARS$0.282694
1 Vatra INU(VATR) ל RUB
0.01729976
1 Vatra INU(VATR) ל INR
0.0187357
1 Vatra INU(VATR) ל IDR
Rp3.45161242
1 Vatra INU(VATR) ל KRW
0.29680944
1 Vatra INU(VATR) ל PHP
0.01212524
1 Vatra INU(VATR) ל EGP
￡E.0.010379
1 Vatra INU(VATR) ל BRL
R$0.00115988
1 Vatra INU(VATR) ל CAD
C$0.00029532
1 Vatra INU(VATR) ל BDT
0.02603524
1 Vatra INU(VATR) ל NGN
0.3272167
1 Vatra INU(VATR) ל COP
$0.85943684
1 Vatra INU(VATR) ל ZAR
R.0.00375998
1 Vatra INU(VATR) ל UAH
0.0088703
1 Vatra INU(VATR) ל VES
Bs0.02996
1 Vatra INU(VATR) ל CLP
$0.20544
1 Vatra INU(VATR) ל PKR
Rs0.06067328
1 Vatra INU(VATR) ל KZT
0.11449856
1 Vatra INU(VATR) ל THB
฿0.00694216
1 Vatra INU(VATR) ל TWD
NT$0.00652272
1 Vatra INU(VATR) ל AED
د.إ0.00078538
1 Vatra INU(VATR) ל CHF
Fr0.0001712
1 Vatra INU(VATR) ל HKD
HK$0.00167134
1 Vatra INU(VATR) ל AMD
֏0.08192776
1 Vatra INU(VATR) ל MAD
.د.م0.001926
1 Vatra INU(VATR) ל MXN
$0.00398468
1 Vatra INU(VATR) ל SAR
ريال0.0008025
1 Vatra INU(VATR) ל PLN
0.00077896
1 Vatra INU(VATR) ל RON
лв0.00092448
1 Vatra INU(VATR) ל SEK
kr0.00203514
1 Vatra INU(VATR) ל BGN
лв0.00035738
1 Vatra INU(VATR) ל HUF
Ft0.0727386
1 Vatra INU(VATR) ל CZK
0.00448972
1 Vatra INU(VATR) ל KWD
د.ك0.00006527
1 Vatra INU(VATR) ל ILS
0.00072118
1 Vatra INU(VATR) ל AOA
Kz0.19507598
1 Vatra INU(VATR) ל BHD
.د.ب0.000080678
1 Vatra INU(VATR) ל BMD
$0.000214
1 Vatra INU(VATR) ל DKK
kr0.00136532
1 Vatra INU(VATR) ל HNL
L0.00560252
1 Vatra INU(VATR) ל MUR
0.00976696
1 Vatra INU(VATR) ל NAD
$0.00375142
1 Vatra INU(VATR) ל NOK
kr0.00215926
1 Vatra INU(VATR) ל NZD
$0.0003638
1 Vatra INU(VATR) ל PAB
B/.0.000214
1 Vatra INU(VATR) ל PGK
K0.00090308
1 Vatra INU(VATR) ל QAR
ر.ق0.00077682
1 Vatra INU(VATR) ל RSD
дин.0.02143638

Vatra INU מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Vatra INU, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVatra INU הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vatra INU

כמה שווה Vatra INU (VATR) היום?
החי VATRהמחיר ב USD הוא 0.000214 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VATR ל USD?
המחיר הנוכחי של VATR ל USD הוא $ 0.000214. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vatra INU?
שווי השוק של VATR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VATR?
ההיצע במחזור של VATR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VATR?
‏‏VATR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.007799414059741528 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VATR?
VATR ‏‏רשם מחירATL של 0.000419774377370754 USD.
מהו נפח המסחר של VATR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VATR הוא $ 0.00 USD.
האם VATR יעלה השנה?
VATR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VATR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:27 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VATR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VATR
VATR
USD
USD

1 VATR = 0.000214 USD

מסחרVATR

USDTVATR
$0.000214
$0.000214$0.000214
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד