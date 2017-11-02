xMoney (UTK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי xMoney (UTK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

xMoney (UTK) מידע xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. אתר רשמי: https://www.xmoney.com/ מסמך לבן: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c קנה UTKעכשיו!

xMoney (UTK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור xMoney (UTK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.09M $ 22.09M $ 22.09M ההיצע הכולל: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M אספקה במחזור: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (שווי מדולל מלא): $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M שיא כל הזמנים: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 שפל כל הזמנים: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 מחיר נוכחי: $ 0.03137 $ 0.03137 $ 0.03137 למידע נוסף על xMoney (UTK) מחיר

xMoney (UTK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של xMoney (UTK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UTK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UTKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UTKטוקניומיקה, חקרו אתUTKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UTK מעוניין להוסיף את xMoney (UTK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UTK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UTK ב-MEXC עכשיו!

xMoney (UTK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UTKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UTK עכשיו את היסטוריית המחירים!

UTK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UTK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UTK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UTKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

