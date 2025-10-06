United Protocol מחיר היום

מחיר United Protocol (UT) בזמן אמת היום הוא $ 0.000014, עם שינוי של 44.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UT ל USD הוא $ 0.000014 לכל UT.

United Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UT. ב‑24 השעות האחרונות, UT סחר בין $ 0.00001 (נמוך) ל $ 0.000065 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UT נע ב +6.87% בשעה האחרונה ו -98.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.43K.

United Protocol (UT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של United Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.43K. ההיצע במחזור של UT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.