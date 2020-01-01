WisdomTree Treasury (USFRON) ניתוח טכני היום דף WisdomTree Treasury הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USFRON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WisdomTree Treasury למטה. הירשם

WisdomTree Treasury (USFRON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

WisdomTree Treasury זרימת הון זרימת נטו פנימה USFRONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.