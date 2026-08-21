USELESS COIN (USELESS) ניתוח טכני היום דף USELESS COIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USELESS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USELESS COIN למטה. הירשם

USELESS COIN (USELESS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04946 -- +28.25% -23.19% -27.47%

USELESS COIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של USELESS COIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 4 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04936 0.04935 R2 0.04935 0.04934 R1 0.04934 0.04934 PP 0.04933 0.04933 S1 0.04932 0.04932 S2 0.04931 0.04932 S3 0.0493 0.04931

USELESS COIN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.48M $4.17 M $4.65 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.11M קניות פעילות ל-3 ימים $1.72 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.83 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $3.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. USELESS COIN זרימת הון זרימת נטו פנימה USELESSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.05 2026-08-20 $0.14 M 0.05 2026-08-19 -$0.04 M 0.04 2026-08-18 -$0.04 M 0.04 2026-08-17 $0.06 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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