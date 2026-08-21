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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USELESS COIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USELESS COIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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USELESS COIN (USELESS) ניתוח טכני היום

USELESS COIN (USELESS) ניתוח טכני היום

דף USELESS COIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USELESS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USELESS COIN למטה.

USELESS COIN (USELESS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04946--+28.25%-23.19%-27.47%
למידע נוסף על USELESS COIN מחיר

USELESS COIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של USELESS COIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 4
קנה 9
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04936
0.04935
R2
0.04935
0.04934
R1
0.04934
0.04934
PP
0.04933
0.04933
S1
0.04932
0.04932
S2
0.04931
0.04932
S3
0.0493
0.04931

USELESS COIN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.48M
$4.17 M
$4.65 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.11M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.72 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.83 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.11 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.18 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

USELESS COIN זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSELESSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.05
2026-08-20$0.14 M0.05
2026-08-19-$0.04 M0.04
2026-08-18-$0.04 M0.04
2026-08-17$0.06 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על USELESS COIN

סחור ב USELESS COIN (USELESS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב USELESS COIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUSELESS
$0.04946
$0.04946$0.04946
-0.02%
3.55M (USDT)
/USDCUSELESS
$0.04946
$0.04946$0.04946
+0.24%
1.14M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

USELESS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USELESS
USELESS
USD
USD

1 USELESS = 0.04946 USD

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