Unstable Tether מחיר היום

מחיר Unstable Tether (USDUT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001247, עם שינוי של 26.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDUT ל USD הוא $ 0.0001247 לכל USDUT.

Unstable Tether כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- USDUT. ב‑24 השעות האחרונות, USDUT סחר בין $ 0.0000938 (נמוך) ל $ 0.0001256 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, USDUT נע ב +3.05% בשעה האחרונה ו -2.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.95K.

Unstable Tether (USDUT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.95K$ 54.95K $ 54.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Unstable Tether הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.95K. ההיצע במחזור של USDUT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.