Sky Dollar (USDS) ניתוח טכני היום דף Sky Dollar הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sky Dollar למטה. הירשם

Sky Dollar (USDS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.0005 -- -0.04% +0.01% -0.04%

Sky Dollar זרימת הון זרימת נטו פנימה USDSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.08 M 1.00 2026-08-20 -$5.54 M 1.00 2026-08-19 -$6.64 M 1.00 2026-08-18 -$3.09 M 1.00 2026-08-17 -$0.04 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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