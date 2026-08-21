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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sky Dollar, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sky Dollar, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Sky Dollar (USDS) ניתוח טכני היום

Sky Dollar (USDS) ניתוח טכני היום

דף Sky Dollar הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sky Dollar למטה.

Sky Dollar (USDS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.0005---0.04%+0.01%-0.04%
למידע נוסף על Sky Dollar מחיר

Sky Dollar זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSDSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.08 M1.00
2026-08-20-$5.54 M1.00
2026-08-19-$6.64 M1.00
2026-08-18-$3.09 M1.00
2026-08-17-$0.04 M1.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUSDS
$1.0005
$1.0005$1.0005
0.00%
61.48K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

USDS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USDS
USDS
USD
USD

1 USDS = 1.0005 USD

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