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Falcon Finance (USDF) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.996 -- -0.02% -0.02% -0.26%

Falcon Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה USDFUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.00 2026-08-20 $0.00 M 1.00 2026-08-19 $0.00 M 1.00 2026-08-18 $0.00 M 1.00 2026-08-17 $0.00 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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