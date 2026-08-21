Ethena USDe (USDE) ניתוח טכני היום דף Ethena USDe הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ethena USDe למטה. הירשם

Ethena USDe (USDE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.0004 -- -0.05% -0.02% +0.01%

Ethena USDe זרימת הון זרימת נטו פנימה USDEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.93 M 1.00 2026-08-20 $5.22 M 1.00 2026-08-19 -$2.51 M 1.00 2026-08-18 -$1.43 M 1.00 2026-08-17 $0.00 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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