Decentralized USD (USDD) ניתוח טכני היום דף Decentralized USD הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USDD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Decentralized USD למטה. הירשם

Decentralized USD (USDD) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.9999 -- +0.02% +0.03% +0.10%

Decentralized USD זרימת הון זרימת נטו פנימה USDDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.00 2026-08-20 $0.01 M 1.00 2026-08-19 $0.00 M 1.00 2026-08-18 $0.00 M 1.00 2026-08-17 $0.00 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Decentralized USD (USDD) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Decentralized USD מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT USDD $0.9999 $0.9999 $0.9999 0.00% 16.61K (USDT) סַחַר