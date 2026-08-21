USD1 (USD1) ניתוח טכני היום דף USD1 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USD1 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USD1 למטה. הירשם

USD1 (USD1) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.99988 -- -0.01% +0.01% -0.08%

USD1 זרימת הון זרימת נטו פנימה USD1USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$12.35 M 1.00 2026-08-20 $20.27 M 1.00 2026-08-19 -$16.57 M 1.00 2026-08-18 -$19.00 M 1.00 2026-08-17 -$3.06 M 1.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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