קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USD1, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על USD1, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על USD1

USD1 מידע על מחיר

מה זה USD1

USD1 מסמך לבן

USD1 אתר רשמי

USD1 טוקניומיקה

USD1 תחזית מחיר

USD1 היסטוריה

USD1 מדריך קנייה

USD1ממיר מטבעות לפיאט

USD1 ספוט

USD1 חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

USD1 (USD1) ניתוח טכני היום

USD1 (USD1) ניתוח טכני היום

דף USD1 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של USD1 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של USD1 למטה.

USD1 (USD1) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.99988---0.01%+0.01%-0.08%
למידע נוסף על USD1 מחיר

USD1 זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSD1USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$12.35 M1.00
2026-08-20$20.27 M1.00
2026-08-19-$16.57 M1.00
2026-08-18-$19.00 M1.00
2026-08-17-$3.06 M1.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על USD1

סחור ב USD1 (USD1) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב USD1 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUSD1
$0.99987
$0.99987$0.99987
-0.01%
8.51M (USDT)
/USDCUSD1
$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%
125.91K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

USD1-ל-USD מחשבון

סְכוּם

USD1
USD1
USD
USD

1 USD1 = 0.99988 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.