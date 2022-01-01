American Coin (USA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי American Coin (USA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

American Coin (USA) מידע The meme coin created in honor of the USA. אתר רשמי: https://www.americancoin.xyz/ מסמך לבן: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs קנה USAעכשיו!

American Coin (USA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור American Coin (USA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 11.88T $ 11.88T $ 11.88T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M שיא כל הזמנים: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 שפל כל הזמנים: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 מחיר נוכחי: $ 0.000000726 $ 0.000000726 $ 0.000000726 למידע נוסף על American Coin (USA) מחיר

American Coin (USA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של American Coin (USA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USAטוקניומיקה, חקרו אתUSAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

