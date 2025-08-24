עוד על USA

American Coin סֵמֶל

American Coin מְחִיר(USA)

1 USA ל USDמחיר חי:

$0.0000007701
$0.0000007701$0.0000007701
-1.21%1D
USD
American Coin (USA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:04 (UTC+8)

American Coin (USA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000007204
$ 0.0000007204$ 0.0000007204
24 שעות נמוך
$ 0.0000008138
$ 0.0000008138$ 0.0000008138
גבוה 24 שעות

$ 0.0000007204
$ 0.0000007204$ 0.0000007204

$ 0.0000008138
$ 0.0000008138$ 0.0000008138

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332$ 0.000000221529654332

+4.57%

-1.21%

-6.72%

-6.72%

American Coin (USA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000007701. במהלך 24 השעות האחרונות, USA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000007204 לבין שיא של $ 0.0000008138, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000026769175373344, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000221529654332.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USA השתנה ב +4.57% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

American Coin (USA) מידע שוק

No.3440

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.76K
$ 60.76K$ 60.76K

$ 9.15M
$ 9.15M$ 9.15M

0.00
0.00 0.00

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של American Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.76K. ההיצע במחזור של USA הוא 0.00, עם היצע כולל של 11880081659732.59. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.15M.

American Coin (USA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של American Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000009432-1.21%
30 ימים$ -0.0000003183-29.25%
60 ימים$ -0.0000005417-41.30%
90 ימים$ -0.0000003872-33.46%
American Coin שינוי מחיר היום

היום,USA רשם שינוי של $ -0.000000009432 (-1.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

American Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000003183 (-29.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

American Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USA ראה שינוי של $ -0.0000005417 (-41.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

American Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000003872 (-33.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של American Coin (USA)?

בדוק את American Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAmerican Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול American Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUSA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים American Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAmerican Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

American Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה American Coin (USA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות American Coin (USA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור American Coin.

בדוק את American Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

American Coin (USA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של American Coin (USA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות American Coin (USA)

מחפש איך לקנותAmerican Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש American Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

USA למטבעות מקומיים

American Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של American Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAmerican Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על American Coin

כמה שווה American Coin (USA) היום?
החי USAהמחיר ב USD הוא 0.0000007701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USA ל USD?
המחיר הנוכחי של USA ל USD הוא $ 0.0000007701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של American Coin?
שווי השוק של USA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USA?
ההיצע במחזור של USA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USA?
‏‏USA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000026769175373344 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USA?
USA ‏‏רשם מחירATL של 0.000000221529654332 USD.
מהו נפח המסחר של USA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USA הוא $ 60.76K USD.
האם USA יעלה השנה?
USA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:22:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

