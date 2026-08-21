Talus (US) ניתוח טכני היום דף Talus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של US מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Talus למטה. הירשם

Talus (US) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01769 -- -29.22% -59.04% +175.11%

Talus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Talus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 3 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 1 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01771 0.017704 R2 0.017704 0.017699 R1 0.017696 0.017696 PP 0.01769 0.01769 S1 0.017682 0.017685 S2 0.017676 0.017682 S3 0.017668 0.017676

Talus אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $1.42 M $1.75 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.66 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.65 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $5.53 M מכירות פעילות ל-7 ימים $5.56 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Talus זרימת הון זרימת נטו פנימה USUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.01 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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