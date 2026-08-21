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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Talus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Talus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Talus (US) ניתוח טכני היום

Talus (US) ניתוח טכני היום

דף Talus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של US מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Talus למטה.

Talus (US) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01769---29.22%-59.04%+175.11%
למידע נוסף על Talus מחיר

Talus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Talus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 3
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 1קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01771
0.017704
R2
0.017704
0.017699
R1
0.017696
0.017696
PP
0.01769
0.01769
S1
0.017682
0.017685
S2
0.017676
0.017682
S3
0.017668
0.017676

Talus אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.32M
$1.42 M
$1.75 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.66 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.65 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$5.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$5.56 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Talus זרימת הון

זרימת נטו פנימהUSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.02
2026-08-20$0.00 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18$0.01 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUS
$0.01769
$0.01769$0.01769
-1.17%
3.06M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

US-ל-USD מחשבון

סְכוּם

US
US
USD
USD

1 US = 0.01769 USD

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