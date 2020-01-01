Global X Uranium (URAON) ניתוח טכני היום דף Global X Uranium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של URAON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Global X Uranium למטה. הירשם

Global X Uranium (URAON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Global X Uranium זרימת הון זרימת נטו פנימה URAONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.