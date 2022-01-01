UNICE (UNICE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי UNICE (UNICE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

UNICE (UNICE) מידע UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. אתר רשמי: https://unicelab.io/ מסמך לבן: https://docs.unicelab.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 קנה UNICEעכשיו!

UNICE (UNICE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור UNICE (UNICE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 147.35K $ 147.35K $ 147.35K ההיצע הכולל: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M אספקה במחזור: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 542.00K $ 542.00K $ 542.00K שיא כל הזמנים: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 שפל כל הזמנים: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 מחיר נוכחי: $ 0.000542 $ 0.000542 $ 0.000542 למידע נוסף על UNICE (UNICE) מחיר

UNICE (UNICE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של UNICE (UNICE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UNICE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UNICEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UNICEטוקניומיקה, חקרו אתUNICEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UNICE מעוניין להוסיף את UNICE (UNICE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UNICE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UNICE ב-MEXC עכשיו!

UNICE (UNICE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UNICEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UNICE עכשיו את היסטוריית המחירים!

UNICE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UNICE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UNICE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UNICEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!