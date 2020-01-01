US Natural Gas Fund (UNGON) ניתוח טכני היום דף US Natural Gas Fund הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UNGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של US Natural Gas Fund למטה. הירשם

US Natural Gas Fund (UNGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

US Natural Gas Fund זרימת הון זרימת נטו פנימה UNGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.