Umbrella Network (UMB) מידע Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. אתר רשמי: https://www.umb.network/ מסמך לבן: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 קנה UMBעכשיו!

Umbrella Network (UMB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Umbrella Network (UMB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 718.93K $ 718.93K $ 718.93K ההיצע הכולל: $ 332.40M $ 332.40M $ 332.40M אספקה במחזור: $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M FDV (שווי מדולל מלא): $ 815.71K $ 815.71K $ 815.71K שיא כל הזמנים: $ 3 $ 3 $ 3 שפל כל הזמנים: $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 מחיר נוכחי: $ 0.002454 $ 0.002454 $ 0.002454 למידע נוסף על Umbrella Network (UMB) מחיר

Umbrella Network (UMB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Umbrella Network (UMB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UMB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UMBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UMBטוקניומיקה, חקרו אתUMBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Umbrella Network (UMB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UMBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UMB עכשיו את היסטוריית המחירים!

UMB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UMB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UMB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UMBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

