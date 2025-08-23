Umbrella Network (UMB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002583. במהלך 24 השעות האחרונות, UMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002581 לבין שיא של $ 0.002829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.57843973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001528968143300195.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UMB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Umbrella Network (UMB) מידע שוק
No.2224
$ 756.72K
$ 756.72K$ 756.72K
$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K
$ 858.59K
$ 858.59K$ 858.59K
292.96M
292.96M 292.96M
332,401,437
332,401,437 332,401,437
ETH
שווי השוק הנוכחי של Umbrella Network הוא $ 756.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.47K. ההיצע במחזור של UMB הוא 292.96M, עם היצע כולל של 332401437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 858.59K.
Umbrella Network (UMB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Umbrella Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00012086
-4.47%
30 ימים
$ -0.000434
-14.39%
60 ימים
$ +0.000614
+31.18%
90 ימים
$ +0.00022
+9.31%
Umbrella Network שינוי מחיר היום
היום,UMB רשם שינוי של $ -0.00012086 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Umbrella Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-14.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Umbrella Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UMB ראה שינוי של $ +0.000614 (+31.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Umbrella Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00022 (+9.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Umbrella Network (UMB)?
Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.
Umbrella Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Umbrella Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUMB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Umbrella Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUmbrella Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Umbrella Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Umbrella Network (UMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Umbrella Network (UMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Umbrella Network.
הבנת הטוקנומיקה של Umbrella Network (UMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Umbrella Network (UMB)
מחפש איך לקנותUmbrella Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Umbrella Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.