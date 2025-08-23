מה זהUmbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקUMB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Umbrella Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUmbrella Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Umbrella Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Umbrella Network (UMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Umbrella Network (UMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Umbrella Network.

בדוק את Umbrella Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Umbrella Network (UMB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Umbrella Network (UMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Umbrella Network (UMB)

מחפש איך לקנותUmbrella Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Umbrella Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UMB למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Umbrella Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Umbrella Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Umbrella Network כמה שווה Umbrella Network (UMB) היום? החי UMBהמחיר ב USD הוא 0.002583 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי UMB ל USD? $ 0.002583 . מהו שווי השוק של Umbrella Network? שווי השוק של UMB הוא $ 756.72K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. מהו ההיצע במחזור של UMB? ההיצע במחזור של UMB הוא 292.96M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UMB? ‏‏UMB השיג מחיר שיא (ATH) של 2.57843973 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UMB? UMB ‏‏רשם מחירATL של 0.001528968143300195 USD . מהו נפח המסחר של UMB? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UMB הוא $ 57.47K USD .

Umbrella Network (UMB) עדכונים חשובים מהתעשייה

