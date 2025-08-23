עוד על UMB

UMB מידע על מחיר

UMB מסמך לבן

UMB אתר רשמי

UMB טוקניומיקה

UMB תחזית מחיר

UMB היסטוריה

UMB מדריך קנייה

UMBממיר מטבעות לפיאט

UMB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Umbrella Network סֵמֶל

Umbrella Network מְחִיר(UMB)

1 UMB ל USDמחיר חי:

$0.002583
$0.002583$0.002583
-4.47%1D
USD
Umbrella Network (UMB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:39 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002581
$ 0.002581$ 0.002581
24 שעות נמוך
$ 0.002829
$ 0.002829$ 0.002829
גבוה 24 שעות

$ 0.002581
$ 0.002581$ 0.002581

$ 0.002829
$ 0.002829$ 0.002829

$ 2.57843973
$ 2.57843973$ 2.57843973

$ 0.001528968143300195
$ 0.001528968143300195$ 0.001528968143300195

0.00%

-4.47%

-2.09%

-2.09%

Umbrella Network (UMB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002583. במהלך 24 השעות האחרונות, UMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002581 לבין שיא של $ 0.002829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.57843973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001528968143300195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UMB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Umbrella Network (UMB) מידע שוק

No.2224

$ 756.72K
$ 756.72K$ 756.72K

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

$ 858.59K
$ 858.59K$ 858.59K

292.96M
292.96M 292.96M

332,401,437
332,401,437 332,401,437

ETH

שווי השוק הנוכחי של Umbrella Network הוא $ 756.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.47K. ההיצע במחזור של UMB הוא 292.96M, עם היצע כולל של 332401437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 858.59K.

Umbrella Network (UMB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Umbrella Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012086-4.47%
30 ימים$ -0.000434-14.39%
60 ימים$ +0.000614+31.18%
90 ימים$ +0.00022+9.31%
Umbrella Network שינוי מחיר היום

היום,UMB רשם שינוי של $ -0.00012086 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Umbrella Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000434 (-14.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Umbrella Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UMB ראה שינוי של $ +0.000614 (+31.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Umbrella Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00022 (+9.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Umbrella Network (UMB)?

בדוק את Umbrella Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUmbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Umbrella Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUMB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Umbrella Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUmbrella Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Umbrella Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Umbrella Network (UMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Umbrella Network (UMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Umbrella Network.

בדוק את Umbrella Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Umbrella Network (UMB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Umbrella Network (UMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Umbrella Network (UMB)

מחפש איך לקנותUmbrella Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Umbrella Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UMB למטבעות מקומיים

1 Umbrella Network(UMB) ל VND
67.971645
1 Umbrella Network(UMB) ל AUD
A$0.00395199
1 Umbrella Network(UMB) ל GBP
0.00191142
1 Umbrella Network(UMB) ל EUR
0.00219555
1 Umbrella Network(UMB) ל USD
$0.002583
1 Umbrella Network(UMB) ל MYR
RM0.0108486
1 Umbrella Network(UMB) ל TRY
0.10587717
1 Umbrella Network(UMB) ל JPY
¥0.379701
1 Umbrella Network(UMB) ל ARS
ARS$3.44858913
1 Umbrella Network(UMB) ל RUB
0.20883555
1 Umbrella Network(UMB) ל INR
0.22611582
1 Umbrella Network(UMB) ל IDR
Rp41.66128449
1 Umbrella Network(UMB) ל KRW
3.58747704
1 Umbrella Network(UMB) ל PHP
0.14627529
1 Umbrella Network(UMB) ל EGP
￡E.0.12530133
1 Umbrella Network(UMB) ל BRL
R$0.01399986
1 Umbrella Network(UMB) ל CAD
C$0.00356454
1 Umbrella Network(UMB) ל BDT
0.31424778
1 Umbrella Network(UMB) ל NGN
3.94953615
1 Umbrella Network(UMB) ל COP
$10.37348298
1 Umbrella Network(UMB) ל ZAR
R.0.04535748
1 Umbrella Network(UMB) ל UAH
0.10706535
1 Umbrella Network(UMB) ל VES
Bs0.36162
1 Umbrella Network(UMB) ל CLP
$2.47968
1 Umbrella Network(UMB) ל PKR
Rs0.73233216
1 Umbrella Network(UMB) ל KZT
1.38200832
1 Umbrella Network(UMB) ל THB
฿0.08374086
1 Umbrella Network(UMB) ל TWD
NT$0.07870401
1 Umbrella Network(UMB) ל AED
د.إ0.00947961
1 Umbrella Network(UMB) ל CHF
Fr0.0020664
1 Umbrella Network(UMB) ל HKD
HK$0.02017323
1 Umbrella Network(UMB) ל AMD
֏0.98887572
1 Umbrella Network(UMB) ל MAD
.د.م0.023247
1 Umbrella Network(UMB) ל MXN
$0.04799214
1 Umbrella Network(UMB) ל SAR
ريال0.00968625
1 Umbrella Network(UMB) ל PLN
0.00940212
1 Umbrella Network(UMB) ל RON
лв0.01113273
1 Umbrella Network(UMB) ל SEK
kr0.02456433
1 Umbrella Network(UMB) ל BGN
лв0.00431361
1 Umbrella Network(UMB) ל HUF
Ft0.87705765
1 Umbrella Network(UMB) ל CZK
0.05416551
1 Umbrella Network(UMB) ל KWD
د.ك0.000787815
1 Umbrella Network(UMB) ל ILS
0.00870471
1 Umbrella Network(UMB) ל AOA
Kz2.35458531
1 Umbrella Network(UMB) ל BHD
.د.ب0.000973791
1 Umbrella Network(UMB) ל BMD
$0.002583
1 Umbrella Network(UMB) ל DKK
kr0.01645371
1 Umbrella Network(UMB) ל HNL
L0.06762294
1 Umbrella Network(UMB) ל MUR
0.11788812
1 Umbrella Network(UMB) ל NAD
$0.04527999
1 Umbrella Network(UMB) ל NOK
kr0.02601081
1 Umbrella Network(UMB) ל NZD
$0.0043911
1 Umbrella Network(UMB) ל PAB
B/.0.002583
1 Umbrella Network(UMB) ל PGK
K0.01090026
1 Umbrella Network(UMB) ל QAR
ر.ق0.00937629
1 Umbrella Network(UMB) ל RSD
дин.0.25860996

Umbrella Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Umbrella Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUmbrella Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Umbrella Network

כמה שווה Umbrella Network (UMB) היום?
החי UMBהמחיר ב USD הוא 0.002583 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UMB ל USD?
המחיר הנוכחי של UMB ל USD הוא $ 0.002583. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Umbrella Network?
שווי השוק של UMB הוא $ 756.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UMB?
ההיצע במחזור של UMB הוא 292.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UMB?
‏‏UMB השיג מחיר שיא (ATH) של 2.57843973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UMB?
UMB ‏‏רשם מחירATL של 0.001528968143300195 USD.
מהו נפח המסחר של UMB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UMB הוא $ 57.47K USD.
האם UMB יעלה השנה?
UMB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UMB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:39 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

UMB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UMB
UMB
USD
USD

1 UMB = 0.002583 USD

מסחרUMB

USDTUMB
$0.002583
$0.002583$0.002583
-4.33%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד