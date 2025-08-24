UFO Gaming (UFO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000003904. במהלך 24 השעות האחרונות, UFO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000003775 לבין שיא של $ 0.0000004266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000055918915890186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000186444669851.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
UFO Gaming (UFO) מידע שוק
No.1145
$ 10.06M
$ 73.50K
$ 10.06M
25.76T
25,757,575,757,575.5
ETH
שווי השוק הנוכחי של UFO Gaming הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.50K. ההיצע במחזור של UFO הוא 25.76T, עם היצע כולל של 25757575757575.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.
UFO Gaming (UFO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של UFO Gamingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000014499
-3.58%
30 ימים
$ +0.0000000766
+24.41%
60 ימים
$ +0.000000169
+76.33%
90 ימים
$ +0.0000000771
+24.60%
UFO Gaming שינוי מחיר היום
היום,UFO רשם שינוי של $ -0.000000014499 (-3.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
UFO Gaming שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000766 (+24.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
UFO Gaming שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UFO ראה שינוי של $ +0.000000169 (+76.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
UFO Gaming שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000771 (+24.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UFO Gaming (UFO)?
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
UFO Gaming זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UFO Gamingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUFO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UFO Gamingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUFO Gaming לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
UFO Gamingתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה UFO Gaming (UFO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UFO Gaming (UFO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UFO Gaming.
הבנת הטוקנומיקה של UFO Gaming (UFO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UFO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות UFO Gaming (UFO)
מחפש איך לקנותUFO Gaming? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UFO Gamingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.