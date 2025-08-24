עוד על UFO

UFO Gaming סֵמֶל

UFO Gaming מְחִיר(UFO)

1 UFO ל USDמחיר חי:

$0.0000003905
$0.0000003905$0.0000003905
-3.58%1D
USD
UFO Gaming (UFO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:19 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000003775
$ 0.0000003775$ 0.0000003775
24 שעות נמוך
$ 0.0000004266
$ 0.0000004266$ 0.0000004266
גבוה 24 שעות

$ 0.0000003775
$ 0.0000003775$ 0.0000003775

$ 0.0000004266
$ 0.0000004266$ 0.0000004266

$ 0.000055918915890186
$ 0.000055918915890186$ 0.000055918915890186

$ 0.000000186444669851
$ 0.000000186444669851$ 0.000000186444669851

-0.64%

-3.58%

+4.21%

+4.21%

UFO Gaming (UFO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000003904. במהלך 24 השעות האחרונות, UFO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000003775 לבין שיא של $ 0.0000004266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000055918915890186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000186444669851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFO השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UFO Gaming (UFO) מידע שוק

No.1145

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

$ 73.50K
$ 73.50K$ 73.50K

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.5
25,757,575,757,575.5 25,757,575,757,575.5

ETH

שווי השוק הנוכחי של UFO Gaming הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.50K. ההיצע במחזור של UFO הוא 25.76T, עם היצע כולל של 25757575757575.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.

UFO Gaming (UFO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UFO Gamingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000014499-3.58%
30 ימים$ +0.0000000766+24.41%
60 ימים$ +0.000000169+76.33%
90 ימים$ +0.0000000771+24.60%
UFO Gaming שינוי מחיר היום

היום,UFO רשם שינוי של $ -0.000000014499 (-3.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UFO Gaming שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000766 (+24.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UFO Gaming שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UFO ראה שינוי של $ +0.000000169 (+76.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UFO Gaming שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000000771 (+24.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UFO Gaming (UFO)?

בדוק את UFO Gaming עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UFO Gamingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקUFO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UFO Gamingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUFO Gaming לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UFO Gamingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UFO Gaming (UFO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UFO Gaming (UFO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UFO Gaming.

בדוק את UFO Gaming תחזית המחיר עכשיו‏!

UFO Gaming (UFO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UFO Gaming (UFO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UFO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UFO Gaming (UFO)

מחפש איך לקנותUFO Gaming? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UFO Gamingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UFO למטבעות מקומיים

1 UFO Gaming(UFO) ל VND
0.010273376
1 UFO Gaming(UFO) ל AUD
A$0.000000597312
1 UFO Gaming(UFO) ל GBP
0.000000288896
1 UFO Gaming(UFO) ל EUR
0.00000033184
1 UFO Gaming(UFO) ל USD
$0.0000003904
1 UFO Gaming(UFO) ל MYR
RM0.00000163968
1 UFO Gaming(UFO) ל TRY
0.0000160064
1 UFO Gaming(UFO) ל JPY
¥0.0000573888
1 UFO Gaming(UFO) ל ARS
ARS$0.000528277568
1 UFO Gaming(UFO) ל RUB
0.000031501376
1 UFO Gaming(UFO) ל INR
0.000034175616
1 UFO Gaming(UFO) ל IDR
Rp0.006296773312
1 UFO Gaming(UFO) ל KRW
0.000542218752
1 UFO Gaming(UFO) ל PHP
0.000022120064
1 UFO Gaming(UFO) ל EGP
￡E.0.000018942208
1 UFO Gaming(UFO) ל BRL
R$0.00000210816
1 UFO Gaming(UFO) ל CAD
C$0.000000538752
1 UFO Gaming(UFO) ל BDT
0.000047496064
1 UFO Gaming(UFO) ל NGN
0.00059694112
1 UFO Gaming(UFO) ל COP
$0.001567869824
1 UFO Gaming(UFO) ל ZAR
R.0.000006859328
1 UFO Gaming(UFO) ל UAH
0.00001618208
1 UFO Gaming(UFO) ל VES
Bs0.000054656
1 UFO Gaming(UFO) ל CLP
$0.0003751744
1 UFO Gaming(UFO) ל PKR
Rs0.000110686208
1 UFO Gaming(UFO) ל KZT
0.000208879616
1 UFO Gaming(UFO) ל THB
฿0.000012656768
1 UFO Gaming(UFO) ל TWD
NT$0.000011875968
1 UFO Gaming(UFO) ל AED
د.إ0.000001432768
1 UFO Gaming(UFO) ל CHF
Fr0.00000031232
1 UFO Gaming(UFO) ל HKD
HK$0.000003049024
1 UFO Gaming(UFO) ל AMD
֏0.000149460736
1 UFO Gaming(UFO) ל MAD
.د.م0.0000035136
1 UFO Gaming(UFO) ל MXN
$0.000007273152
1 UFO Gaming(UFO) ל SAR
ريال0.000001464
1 UFO Gaming(UFO) ל PLN
0.000001421056
1 UFO Gaming(UFO) ל RON
лв0.000001686528
1 UFO Gaming(UFO) ל SEK
kr0.000003720512
1 UFO Gaming(UFO) ל BGN
лв0.000000651968
1 UFO Gaming(UFO) ל HUF
Ft0.000132607168
1 UFO Gaming(UFO) ל CZK
0.0000081984
1 UFO Gaming(UFO) ל KWD
د.ك0.000000119072
1 UFO Gaming(UFO) ל ILS
0.000001311744
1 UFO Gaming(UFO) ל AOA
Kz0.000355876928
1 UFO Gaming(UFO) ל BHD
.د.ب0.0000001471808
1 UFO Gaming(UFO) ל BMD
$0.0000003904
1 UFO Gaming(UFO) ל DKK
kr0.000002490752
1 UFO Gaming(UFO) ל HNL
L0.000010220672
1 UFO Gaming(UFO) ל MUR
0.000017817856
1 UFO Gaming(UFO) ל NAD
$0.000006843712
1 UFO Gaming(UFO) ל NOK
kr0.000003935232
1 UFO Gaming(UFO) ל NZD
$0.00000066368
1 UFO Gaming(UFO) ל PAB
B/.0.0000003904
1 UFO Gaming(UFO) ל PGK
K0.000001647488
1 UFO Gaming(UFO) ל QAR
ر.ق0.000001417152
1 UFO Gaming(UFO) ל RSD
дин.0.000039145408

למובן מעמיק יותר של UFO Gaming, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUFO Gaming הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UFO Gaming

כמה שווה UFO Gaming (UFO) היום?
החי UFOהמחיר ב USD הוא 0.0000003904 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UFO ל USD?
המחיר הנוכחי של UFO ל USD הוא $ 0.0000003904. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UFO Gaming?
שווי השוק של UFO הוא $ 10.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UFO?
ההיצע במחזור של UFO הוא 25.76T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UFO?
‏‏UFO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000055918915890186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UFO?
UFO ‏‏רשם מחירATL של 0.000000186444669851 USD.
מהו נפח המסחר של UFO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UFO הוא $ 73.50K USD.
האם UFO יעלה השנה?
UFO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UFO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:19 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

