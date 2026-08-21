Unicorn Fart Dust (UFD) ניתוח טכני היום דף Unicorn Fart Dust הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UFD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Unicorn Fart Dust למטה. הירשם

Unicorn Fart Dust (UFD) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.010618 -- +18.42% -9.59% -16.66%

Unicorn Fart Dust זרימת הון זרימת נטו פנימה UFDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.01 2026-08-20 -$0.01 M 0.01 2026-08-19 $0.01 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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