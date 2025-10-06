U Coin מחיר היום

מחיר U Coin (UCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00553, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UCOIN ל USD הוא $ 0.00553 לכל UCOIN.

U Coin כרגע מדורג במקום #4262 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 UCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, UCOIN סחר בין $ 0.00547 (נמוך) ל $ 0.0059 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06424320268888757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.004738257820801874.

ביצועים לטווח קצר, UCOIN נע ב -1.94% בשעה האחרונה ו +4.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.74K.

U Coin (UCOIN) מידע שוק

דירוג No.4262 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של U Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.74K. ההיצע במחזור של UCOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.53M.