Silent Notary סֵמֶל

Silent Notary מְחִיר(UBSN)

1 UBSN ל USDמחיר חי:

$0.000003222
$0.000003222$0.000003222
+2.70%1D
USD
Silent Notary (UBSN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:29 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000003069
$ 0.000003069$ 0.000003069
24 שעות נמוך
$ 0.000003268
$ 0.000003268$ 0.000003268
גבוה 24 שעות

$ 0.000003069
$ 0.000003069$ 0.000003069

$ 0.000003268
$ 0.000003268$ 0.000003268

$ 0.003412566698066311
$ 0.003412566698066311$ 0.003412566698066311

$ 0
$ 0$ 0

+1.41%

+2.70%

-4.17%

-4.17%

Silent Notary (UBSN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000003222. במהלך 24 השעות האחרונות, UBSN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000003069 לבין שיא של $ 0.000003268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBSNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003412566698066311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBSN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, +2.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silent Notary (UBSN) מידע שוק

No.5443

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.04K
$ 4.04K$ 4.04K

$ 600.78K
$ 600.78K$ 600.78K

0.00
0.00 0.00

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Silent Notary הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.04K. ההיצע במחזור של UBSN הוא 0.00, עם היצע כולל של 186462812051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 600.78K.

Silent Notary (UBSN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Silent Notaryהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000008471+2.70%
30 ימים$ -0.000000778-19.45%
60 ימים$ -0.000000227-6.59%
90 ימים$ +0.000000223+7.43%
Silent Notary שינוי מחיר היום

היום,UBSN רשם שינוי של $ +0.00000008471 (+2.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Silent Notary שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000778 (-19.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Silent Notary שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UBSN ראה שינוי של $ -0.000000227 (-6.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Silent Notary שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000223 (+7.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Silent Notary (UBSN)?

בדוק את Silent Notary עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSilent Notary (UBSN)

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Silent Notaryההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUBSN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Silent Notaryאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSilent Notary לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Silent Notaryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Silent Notary (UBSN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Silent Notary (UBSN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Silent Notary.

בדוק את Silent Notary תחזית המחיר עכשיו‏!

Silent Notary (UBSN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Silent Notary (UBSN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UBSN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Silent Notary (UBSN)

מחפש איך לקנותSilent Notary? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Silent Notaryב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Silent Notary מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Silent Notary, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSilent Notary הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Silent Notary

כמה שווה Silent Notary (UBSN) היום?
החי UBSNהמחיר ב USD הוא 0.000003222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UBSN ל USD?
המחיר הנוכחי של UBSN ל USD הוא $ 0.000003222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Silent Notary?
שווי השוק של UBSN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UBSN?
ההיצע במחזור של UBSN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UBSN?
‏‏UBSN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003412566698066311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UBSN?
UBSN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UBSN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UBSN הוא $ 4.04K USD.
האם UBSN יעלה השנה?
UBSN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UBSN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:29 (UTC+8)

כתב ויתור

