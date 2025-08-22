Silent Notary (UBSN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000003222. במהלך 24 השעות האחרונות, UBSN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000003069 לבין שיא של $ 0.000003268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBSNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003412566698066311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBSN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, +2.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Silent Notary (UBSN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Silent Notary הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.04K. ההיצע במחזור של UBSN הוא 0.00, עם היצע כולל של 186462812051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 600.78K.
Silent Notary (UBSN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Silent Notaryהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000008471
+2.70%
30 ימים
$ -0.000000778
-19.45%
60 ימים
$ -0.000000227
-6.59%
90 ימים
$ +0.000000223
+7.43%
Silent Notary שינוי מחיר היום
היום,UBSN רשם שינוי של $ +0.00000008471 (+2.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Silent Notary שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000778 (-19.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Silent Notary שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UBSN ראה שינוי של $ -0.000000227 (-6.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Silent Notary שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000223 (+7.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Silent Notary (UBSN)?
Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.
Silent Notary זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Silent Notaryההשקעות שלך בצורה יעילה.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUBSN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Silent Notaryאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSilent Notary לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Silent Notaryתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Silent Notary (UBSN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Silent Notary (UBSN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Silent Notary.
הבנת הטוקנומיקה של Silent Notary (UBSN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UBSN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Silent Notary (UBSN)
מחפש איך לקנותSilent Notary? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Silent Notaryב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.