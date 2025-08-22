UBC (UBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001939. במהלך 24 השעות האחרונות, UBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00019 לבין שיא של $ 0.0002128, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBC השתנה ב -2.57% במהלך השעה האחרונה, -6.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
UBC (UBC) מידע שוק
--
----
$ 54.96K
$ 54.96K$ 54.96K
$ 193.90K
$ 193.90K$ 193.90K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של UBC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.96K. ההיצע במחזור של UBC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.90K.
UBC (UBC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של UBCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000014595
-6.97%
30 ימים
$ -0.0005019
-72.14%
60 ימים
$ -0.000438
-69.32%
90 ימים
$ -0.0006849
-77.94%
UBC שינוי מחיר היום
היום,UBC רשם שינוי של $ -0.000014595 (-6.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
UBC שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005019 (-72.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
UBC שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UBC ראה שינוי של $ -0.000438 (-69.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
UBC שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0006849 (-77.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UBC (UBC)?
Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.
UBCתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה UBC (UBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UBC (UBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UBC.
הבנת הטוקנומיקה של UBC (UBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות UBC (UBC)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.