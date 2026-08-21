UnifAI (UAI) ניתוח טכני היום דף UnifAI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של UnifAI למטה. הירשם

UnifAI (UAI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2625 -- +3.22% -19.36% -4.93%

UnifAI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UnifAI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 2 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 1 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2638 0.2638 R2 0.2638 0.2636 R1 0.2636 0.2636 PP 0.2635 0.2635 S1 0.2633 0.2633 S2 0.2632 0.2633 S3 0.263 0.2632

UnifAI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.30M $1.82 M $2.12 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.53 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.46 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.50 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. UnifAI זרימת הון זרימת נטו פנימה UAIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.26 2026-08-20 $0.00 M 0.27 2026-08-19 -$0.01 M 0.27 2026-08-18 $0.02 M 0.27 2026-08-17 -$0.02 M 0.26 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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