קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UnifAI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UnifAI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על UAI

UAI מידע על מחיר

מה זה UAI

UAI מסמך לבן

UAI אתר רשמי

UAI טוקניומיקה

UAI תחזית מחיר

UAI היסטוריה

UAI מדריך קנייה

UAIממיר מטבעות לפיאט

UAI ספוט

UAI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UnifAI (UAI) ניתוח טכני היום

UnifAI (UAI) ניתוח טכני היום

דף UnifAI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UAI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של UnifAI למטה.

UnifAI (UAI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2625--+3.22%-19.36%-4.93%
למידע נוסף על UnifAI מחיר

UnifAI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UnifAI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 2
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 1קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2638
0.2638
R2
0.2638
0.2636
R1
0.2636
0.2636
PP
0.2635
0.2635
S1
0.2633
0.2633
S2
0.2632
0.2633
S3
0.263
0.2632

UnifAI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.30M
$1.82 M
$2.12 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.55 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.53 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.46 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.50 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

UnifAI זרימת הון

זרימת נטו פנימהUAIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.26
2026-08-20$0.00 M0.27
2026-08-19-$0.01 M0.27
2026-08-18$0.02 M0.27
2026-08-17-$0.02 M0.26

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על UnifAI

סחור ב UnifAI (UAI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב UnifAI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUAI
$0.2625
$0.2625$0.2625
-1.50%
418.37K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

UAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0.2625 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.